Cristiano Cavalcante realiza palestra para advogados de todo o país

O escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados, especialista em direito tributário e com atuação presente em 22 Estados, realiza desde o último dia 14 de dezembro, uma Conferência em comemoração aos 30 anos de atuação. Entre os palestrantes convidados, o ex-prefeito de Ilha das Flores e presidente da Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES), Cristiano Cavalcante.

Com o tema “Um advogado na Gestão Pública”, Cristiano enfatizou os princípios que nortearam sua atuação enquanto prefeito e os avanços alcançados pelo município durante sua gestão.

“Na prática, você tem que estar sempre em busca do bem comum, mesmo que inicialmente a nossa postura possa parecer impopular”, frisou Cristiano. “A gente tem mesmo que ter coragem quando se fala em gestão, caso contrário, não se vai a lugar algum”, complementou.

Entre os avanços do município durante os oito anos de sua gestão, Cavalcante citou pontos como o planejamento administrativo, a forte injeção de recursos federais, que chegaram ao montante de mais de R$30 milhões em oito anos, a regularização do pagamento de despesas e salários atrasados e a criação do Instituto de Previdência Municipal.

Bruno Romero Monteiro, titular do Monteiro e Monteiro Advogados, reforçou a importância de posturas como a de Cristiano na Gestão Pública, principalmente em pautas comuns a prefeitos, enquanto presidente da Fames.

“Cada prefeito sabe onde o calo aperta. Você não pode decidir pelo outro. E essa coragem Cristiano tem: deixar que os prefeitos do Estado dele decidam e não querer decidir por eles. Foi essa a vantagem que Sergipe teve. Sergipe hoje tem todas as matérias [jurídicas] possíveis”, afirmou.

“Cristiano nos deu uma aula de gestão municipal. Foi muito importante, pois tinha gente do Brasil todo assistindo e vivendo os desafios de quem é prefeito, quem foi prefeito e quem é dirigente de uma entidade de municípios. Nos enalteceu, aprendemos muito com ele”, concluiu.

A Monteiro e Monteiro Advogados possui, atualmente, sete escritórios pelo país, com sede na cidade de Recife – PE, e filiais próprias em São Paulo – SP, Rio de Janeiro – RJ, Brasília – DF, Fortaleza – CE e São Luís – MA, suas áreas de atuação incluem as áreas do Direito Empresarial, Trabalhista, Municipal e Constitucional, além dos contenciosos tributários, estratégico e arbitragem, além de consultivo tributário.

Da Ascom