Deputado sugere modernização das policias Civil e Militar

O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) subiu a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), para sugerir que o secretário de Segurança Pública do Estado (SSP), João Eloy, modernize as policias Civil e Militar com um aplicativo que facilitará a interação do cidadão sergipano na solicitação de atendimento.

De acordo com o parlamentar, nos estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro a população já vêm executando os serviços, por meio do telefone.

“Trago aqui uma reportagem de um jornal do Rio de Janeiro, que traduz o quanto é eficiência esse sistema. A matéria diz que no Rio de Janeiro já faz o Boletim de Ocorrência (BO), através da Polícia Militar por regiões. Aí, conclamo a nossa PM, pois aqui é muito mais fácil e prático a aplicação desse aplicativo. De certa forma é revolucionário no que se refere a tempo, pois as pessoas têm que se dirigir para fazer um boletim simples e às vezes perde um dia ou dois. Com esse sistema, o próprio policial com o aparelho celular já faz a ocorrência”, ressaltou.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira