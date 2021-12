Docente da Unit figura, pelo segundo ano consecutivo, na lista de pesquisadores mais influentes do mundo

Farmacêutica Patrícia Severino foi citada em levantamento feito pela Universidade de Stanford que classifica pesquisadores de todo planeta e avaliou o impacto do trabalho de mais de seis milhões de pesquisadores

De acordo com levantamento feito por pesquisadores da Universidade de Stanford (EUA), a farmacêutica e docente da Universidade Tiradentes Patrícia Severino está na lista de pesquisadores mais influentes do mundo. A relação classificou pesquisadores de todo o planeta a partir de critérios como produtividade acadêmica e número de citações recebidas de suas publicações, com destaque para os últimos cinco anos.

A mestra e doutora em Engenharia Química faz parte do ranking – que avaliou o impacto do trabalho de 6,9 milhões de pesquisadores e listou 159.683 pesquisadores mais influentes do mundo. Esse é o segundo ano consecutivo que Patrícia figura na lista de autores mais citados. “Acredito que esse reconhecimento é o reflexo de muito trabalho, empenho e dedicação realizada com muitas mãos. Isso só foi possível com a parceria de muitos professores, pesquisadores, discentes da nossa instituição e de instituições parceiras nacionais e internacionais. Também devo ressaltar que o financiamento de vários órgãos como BNB, CNPq, Capes, Fundação Carolina entre outros foram primordiais para executar o trabalho de excelência”, ressalta.

Há quase sete anos na Universidade Tiradentes, Patrícia fez mestrado e doutorado em Engenharia Química na área de Desenvolvimento e Processos Biotecnológicos e durante o pós-doutoramento, ainda na Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, recebeu o convite para conhecer a Unit e foi convidada para participar do quadro da instituição de ensino como professora e pesquisadora. Após alguns meses, também entrou no quadro de pesquisadores do Instituto de Tecnologia e Pesquisa – ITP.

“A Unit abriu as portas para eu iniciar a carreira como professora e pesquisadora em 2014. Minha eterna gratidão a todos que proporcionaram essa oportunidade. Nessa instituição eu aprendo todos os dias com os colegas, alunos, colaboradores. Nela tive oportunidades que proporcionaram crescimento e defino a Unit como primordial para meu aprimoramento dos conhecimentos, fornecendo oportunidades e infraestrutura”, reflete Patrícia.

Patrícia atribui o seu sucesso na área acadêmica fazendo uma relação com a felicidade cotidiana ao exercer sua profissão. “Para mim é ser feliz realizando meu trabalho dando o melhor com o que disponho. Nesse sentido, eu penso que foi o conjunto de características desenvolvi ao longo dos anos planejando cada passo a ser realizado pautado no empenho, dedicação, renúncias e sempre buscar estar fora da zona de conforto para ultrapassar o limite do conhecimento e fazer ciência com qualidade e com parceiros que têm o mesmo propósito”.

Ela ressalta que o caminho não foi linear e que precisou enfrentar inúmeros obstáculos. “Empregar as soft skills desenvolvidas no caminho foi tão importante quanto o conhecimento científico. Também não poderia deixar de ressaltar que manter o equilíbrio entre a vida pessoal e a carreira foi desafiador, mas consegui com o enorme amparo proporcionado pela minha família, amigos e namorado”, revela.

Sobre o impacto da sua conquista para os alunos, especialmente os do curso de Farmácia na Unit, Patrícia espera que o seu sucesso inspire futuros pesquisadores. “Creio que os alunos têm referência para seguirem e busco sempre salientar que o estudo e o conhecimento transformam. Penso que posso ser um exemplo, pois eu fui uma estudante que trabalhou durante o dia e estou à noite para fazer o curso de farmácia, ainda em São Paulo. Desejo que minha história sirva de incentivo a todos os alunos e não somente do curso de Farmácia. Além disso, esse reconhecimento abriu portas em várias outras instituições de âmbito nacional e internacional, o que favorece as interações entre professores e alunos na troca de experiências”.

Assessoria de Imprensa