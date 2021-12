Eduardo Lima tem aprovação unânime para Emenda na Câmara

Na votação desta quinta-feira, 15, a Câmara de Vereadores, em votação unânime aprovou a Emenda do vereador Eduardo Lima (Republicanos), ao Plano Plurianual de Investimento Município de Aracaju (PPA), para o quadriênio de 2022 a 2025.

A Emenda propõe mudanças e melhorias no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSITÊNCIA SOCIAL (SEMFAS).

Veja as propostas aprovadas:

Aumento na quantidade disponibilizada do aluguel social, com o objetivo de ampliar o número de pessoas assistidas;

Manutenção dos Conselhos Tutelares com aquisição de computadores, oferta de internet de qualidade, aquisição de mobiliário para escritório; oferta anual de cursos de capacitação para atendimento mais humanizado aos munícipes que buscam auxílio do CREAS;

Oferta anual de cursos de aperfeiçoamento do Sistema de Garantias e Direitos da Criança e do Adolescente do ECA, para os conselheiros tutelares, bem como, curso de capacitação e noções básicas a respeito de quais os deveres dos conselheiros tutelares para os servidores da área administrativa que trabalham nos distritos dos conselhos tutelares;

Oferta de curso de capacitação em redação para confecção de ofícios para os funcionários da área administrativa dos distritos dos Conselhos Tutelares.

O parlamentar vem lutando desde o início do seu mandato para o fortalecimento das ferramentas do município que atendem as famílias e as crianças e adolescentes aracajuanos, com essa conquista Eduardo Lima prevê um 2022 cheio de esperança e melhorias para esses órgãos.

“Essa aprovação é só início das mudanças para o aparelhamento e melhoria da qualidade dos serviços e também das condições de trabalho das pessoas que lidam com as famílias aracajuanas todos os dias” afirmou o vereador.

Fonte e foto assessoria