Funcionários de Farmácia arrecadam mais de 1T de alimentos

Esta é o terceiro ano consecutivo que colaboradores da empresa se envolvem na campanha, mobilizando parentes e amigos para arrecadação de donativos. A dinâmica da “Batalha dos Times”, teve um mês de duração para a edição deste ano e resultado foi a arrecadação de mais de 1 tonelada de alimentos não perecíveis. Os mantimentos foram doados para Externato São Francisco de Assis, onde foi realizada uma verdadeira festa de solidariedade durante a entrega dos alimentos. A instituição é uma das mais antigas do estado e realiza o trabalho social desde 1964. O Externato São Francisco de Assis é uma obra social, religiosa, voluntária e que depende de doações.

Além dos alimentos, os colaboradores da Fórmula Exata Manipulação e Cosméticos doaram brinquedos para as quase 100 crianças atendidas pela instituição, o que garantiu alegria e muitos sorrisos nos rostos de quem entregou e recebeu os presentes. “Não há recompensa maior que receber de volta um sorriso sincero, um sorriso de quem esperou o ano todo para receber um presente. É isso que nos motiva e dá satisfação”, afirmou a diretora da empresa, Priscilla Santana.

Muito emocionada, Andrezza Santana, gerente-geral da farmácia, não poupou elogios a equipe que esteve envolvida na arrecadação e se mostrou encantada com a receptividade das crianças que foram beneficiadas. “Faria tudo de novo e em dobro. Ver a alegria deles ao receber coisas simples é encantador. Tantos têm coisas mais sofisticadas e não dão valor”. a diretora do Externado, Irmã Mabel Melo, também, não conteve as lágrimas e destacou a importância de ações do tipo. “É possível ver o carinho e dedicação dos funcionários em cada detalhe: do lanche que foi preparado a recreação. Os presentes doados são a expressão concreta de tudo que ensinamos aqui: a fé, a religiosidade e a gratidão”.

A ação social no Externato São Francisco de Assis é mais uma das desenvolvidas pela Fórmula Exata, que este ano já realizou algumas campanhas solidárias a exemplo do mutirão de doação de sangue na sede do Centro de Hemoterapia de Sergipe, o Hemose. “Gratidão e emoção são os meus sentimentos. Nossa missão é transformar vidas e assim fazemos de dentro para fora, com o desenvolvimento de cada colaborador, com nossos clientes e todos que fazem parte da história da Fórmula Exata”, relata a diretora financeira Danielle Marques.

