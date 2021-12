Governo vai pagar mês de dezembro no dia 23 a algumas secretarias para aliviar fluxo no dia 24

O governador Belivaldo Chagas (PSD) anunciou, nesta quinta-feira (16), uma medida boa para os servidores do Estado: o pagamento antecipado do salário de dezembro será feito já no próximo dia 23, quinta-feira, ao pessoal que trabalha nas Secretarias da Saúde e da Educação, mantendo o restante para a sexta-feira (24).

No final da tarde surgiu uma outra informação: o secretário da Fazenda, Marcos Antônio Queiroz, pretende ampliar o pagamento de outras secretarias na quinta-feira, exatamente para evitar a presença em massa nos cashs e nos caixas das agências do Banese na sexta-feira (24), véspera do Natal.

Belivaldo Chagas vem promovendo uma série de ajustes nas contas públicas estaduais nos últimos três anos, resultando em benefícios para os servidores estaduais. Dentre esses benefícios, estão o pagamento dos vencimentos dos funcionários dentro do mês e a suspensão do parcelamento do 13º.

O governador mostrou aliviado com trabalho realizado para os ajustes na máquina pública, com os servidores voltarando a receber a primeira parcela do décimo no dia do aniversário e a segunda parcela no mês de dezembro.