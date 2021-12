Laranjeiras: Prefeitura inaugura obras e dá ordens de serviço

Na tarde desta quarta-feira, 15, o prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca), inaugurou mais duas obras; assinou três ordens de serviço e autorizou a licitação de novas obras. Os investimentos somam mais de R$ 2,4 milhões.

As solenidades tiveram início no Bom Jesus, onde a Prefeitura pavimentou a Rua José dos Santos, um antigo sonho dos moradores. No conjunto Ariston, em Pedra Branca, a rua Roosevelt Tavares agora tem pavimentação de qualidade, acabando com a poeira e a lama e, no conjunto Manoel do Prado Franco, já tem asfalto novo sendo colocado na avenida Edvaldo Xavier, melhorando a vida de quem mora e transita no local.

Ainda nesta quarta-feira, Juca assinou a ordem de serviço para a pavimentação em paralelepípedo, esgotamento sanitário e abastecimento d’água do Japuí II. “Isso significa mais dignidade e qualidade de vida para todos os moradores”, enfatizou Juca.

Para quem reside no salinas II, em breve a Prefeitura, em parceria com a UFS, construirá uma nova praça para o lazer da população.

O prefeito também assinou a ordem para a licitação da revitalização do canteiro central da Avenida Edvaldo Xavier; revitalização do PEC Tonho Bala, com a abertura de avenida; e reforma da quadra de esportes da Escola Alcino Prudente. Somente nestas obras serão investidos mais de R$ 800 mil.

“Com responsabilidade e trabalho estamos construindo uma nova Laranjeiras, levando mais qualidade de vida para o nosso povo. Em apenas um dia, inauguramos, demos ordens de serviço e de licitação; um investimento de mais de R$ 2,4 milhões em pavimentação asfáltica e a paralelepípedo, calçadas, esgotamento sanitário, drenagem e abastecimento d’água. Além de investir, estamos realizando sonhos. Isso somente com um ano de mandato. Nos próximos, faremos muito mais”, disse o prefeito Juca.

Fotos e Texto: Midiando Comunicação