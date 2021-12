Movimento de Luta nos Bairros protesta contra a Fome em um supermercado de Aracaju

O Movimento de Luta nos Bairros Vilas e Favelas (MLB), juntamente com 150 famílias em Aracajú ocuparam nesta quinta-feira (16) o supermercado Extra na avenida Adélia Franco, próximo ao terminal Dia, esse que é umas das grandes redes de supermercados que por muito tempo exploram com preços elevados, estimulam o desperdício de alimentos e que só acumulam um grande histórico racista contra homens e mulheres negras.

O movimento se organizou nacionalmente e ocupou todas as filiais da rede no Brasil, exigindo cestas básicas para cada membro presente na atividade, no ato pela campanha nacional Natal sem Fome, que já existe há 20 anos junto com o movimento, onde todos os anos se organizam para garantir que as famílias cadastradas tenham o que comer. O MLB em Sergipe contactou os dirigentes da rede e as negociações ainda correm sob o prazo de 2 dias.

O MLB luta pela reforma urbana, pelo direito humano de morar dignamente e por centenas de milhões de pessoas que passam fome no nosso país, sobrevivendo sem ter a mínima garantia de viver e no Natal isso não é diferente.

Qualquer pessoa pode contribuir com a campanha do Natal Sem Fome do MLB, para ajudar a realizar ações de solidariedade a essas famílias doando qualquer valor pelo pix [email protected] ou fazendo uma visita na sede do movimento, situada na Rua Genivaldo de Jesus, 50 – Rosa Elze.

Texto e imagens: Rodrigo Cerqueira.a