Mulher fica ferida após coqueiro cair em cima de uma motocicleta após fortes  ventos em Lagarto

Uma mulher ficou ferida na tarde desta quinta-feira (16) após ser atingida em sua motocicleta, Honda Biz, no momento em que passava próximo a um coqueiro.

As primeiras informações são de que a mulher trafegava por uma das ruas do povoado Barro Vermelho no município de Lagarto, quando foi atingida por um coqueiro que quebrou ao meio, devido aos fortes ventos no local

Populares que passavam pelo local, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar Socorro a vítima que aguardava os primeiros socorros que viriam do município de Salgado.

A mulher teve ferimentos na testa ao caiu da moto e ficou no local aguardando atendimento.

Foto redes sociais