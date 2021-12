Ouvidoria-Geral alinha ações e realiza balanço das atividades do ano

Visando promover melhor atendimento à população aracajuana, a Ouvidoria-Geral do Município (OGM) reuniu, nesta quarta-feira, 15, na Escola de Governo e Administração Pública (Esgap), os ouvidores setoriais da Prefeitura e realizou um alinhamento de ações e um balanço das atividades da OGM desde a implantação, pela Prefeitura de Aracaju, da plataforma 1Doc, em junho de 2019.

A Ouvidoria, órgão vinculado à Controladoria-Geral do Município (CGM), é responsável por manter ativos os canais de comunicação que possibilitam aos aracajuanos um maior diálogo com a gestão, seja para solicitar informação ou serviço, registrar reclamação ou denúncia, tecer elogio e apresentar sugestão.

Roberto Santos, secretário-chefe em exercício da CGM, foi o responsável por apresentar os dados e tirar as dúvidas dos participantes. “Estávamos sem poder nos encontrar pessoalmente, devido à pandemia, mas considero fundamental a capacitação contínua dos ouvidores setoriais na operacionalização de suas funções, uma vez que estes são os responsáveis por dar o devido andamento às demandas”, frisou.

No entendimento do ouvidor-geral, Marcelo Barbosa, a Ouvidoria se constitui num importante instrumento de controle e de participação social. “É necessário que sempre nos capacitemos para prestarmos um bom serviço ao cidadão. E foi por isso que viemos a este encontro”, disse.

Segundo Marcelo, na Ouvidoria nada pode ficar sem resposta. E mais do que isso, “precisa ser respondido com agilidade e resolutividade no menor espaço de tempo possível”. “Essa é uma das diretrizes da gestão do Município”, enfatizou o ouvidor-geral.

Ouvidora da Secretaria Municipal da Fazenda, Luiza Sampaio classifica como muito importante a unidade e sintonia entre os ouvidores. “Passamos o ano todo trabalhando e temos o momento de uniformizar os procedimentos, colocar quais a dificuldades que cada um tem especificamente em cada secretaria, e trabalhar de maneira conjunta para que consigamos ser um elo entre o cidadão e o serviço público, e oferecer o que nós temos de melhor para o cidadão”, pontuou.

Hugo Sidney, ouvidor do Aracaju Previdência (AjuPrev), considera o encontro de alinhamento de importância ímpar para a gestão, porque, explica ele, aperfeiçoando os procedimentos da Ouvidoria é que se consegue melhorar e tornar cada vez mais eficaz esta interface com a população, que é o foco e o objetivo principal dos serviços públicos. “Este é um momento que representa um avanço na gestão, de a gente buscar cada vez mais aperfeiçoar e profissionalizar os canais de ouvidoria disponibilizados pelos diversos entes do Município”, afirmou.

