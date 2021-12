Parque dos Falcões – Santuário ambiental na Serra de Itabaiana

Informe publicitário

Uma das atrações do roteiro ecoturístico de Sergipe está localizada na Serra de Itabaiana. A mesma serra que abriga trilhas que levam a rios, cachoeiras, piscinas naturais e penhascos, tem logo em seu início um santuário ambiental que abriga mais de 400 aves. É o Parque dos Falcões, único centro de criação, multiplicação e preservação de aves de rapina da América do Sul e também o único local do Brasil com autorização do Ibama para a criação desse grupo de animais.

Situado no município de Itabaiana, a 45 km de Aracaju, o Parque dos Falcões tem uma área de aproximadamente 3.500 km². Criado no ano 2000, por José Percílio Costa, cuja vida foi direcionada, desde a infância, a preservar as aves da região, o parque é mantido por uma ONG.

Referência mundial no manejo dessas aves, é habitual chegarem ao parque falcões, corujas, gaviões e carcarás, onde são recebidos para passarem por reabilitação.

Várias empresas de turismo do estado possuem passeios programados ao parque. Mas quem preferir ir por conta própria deve fazer o agendamento para garantir a exibição dos pássaros, comandada por Percílio, nas as atividades que exercitam as aves. Segundo a organização do Parque dos Falcões, o agendamento deve ser feito pelos telefones (79) 9962-5457 e (79) 8818-5036.