PEC 32 é retirada da pauta de votação da Câmara e só será discutida novamente em 2022

A direita brasileira ávida por destruir o serviço público de vez não conseguiu a quantidade de votos necessária para aprovar Reforma Administrativa

Um enterro simbólico da PEC 32 (Proposta de Emenda Constitucional) marcou nesta quarta-feira, 15/12, mais uma vitória dos trabalhadores na longa batalha contra a Reforma Administrativa que ameaça destruir o serviço público no Brasil.

Segundo informações da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, Bolsonaro, Guedes e Lira apenas conseguiram 229 votos favoráveis, faltando ainda mais 79 votos para aprovar a matéria no Plenário da Casa. Assim, após 14 semanas de vigília do movimento sindical e movimentos sociais na Câmara dos Deputados, a PEC 32 foi retirada da pauta de votação do Congresso Nacional e só voltará a ser discutida em 2022.

Roberto Silva, presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe), acompanhou a manifestação em Brasília.

“Estamos aqui na Câmara dos Deputados, no ato de fechamento da luta contra a PEC 32. Quero parabenizar todos os militantes de Sergipe que fizeram pressão em Brasília e fizeram pressão em Sergipe, nos aeroportos, em todos os espaços onde os deputados estiveram. Este ato simboliza que esta PEC que destrói o serviço público não será votada neste ano. Portanto estamos de parabéns, todos aqueles que acreditam que vale a pena lutar! Vamos à luta e 2022 nos espera”, destacou Roberto Silva.

Lideranças sindicais destacaram que não é momento de baixar a guarda, mas de comemorar a vitória e se fortalecer para a próxima etapa de luta contra a Reforma Administrativa e em defesa do serviço público, prevista para o ano de 2022.

Foto assessoria

Por: Iracema Corso