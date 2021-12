Policia prende sspeito de latrocínio de dono de lava a jato em Nossa Senhora do Socorro

Policiais do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) prenderam nesta quarta-feira (15) José Cleiton Conceição da Silva, identificado como um dos três autores do latrocínio que vitimou José Marcos Menezes dos Anjos, proprietário de um lava a jato localizado no conjunto Albano Franco, em Socorro.

De acordo com a delegada Thereza Simony, as investigações tiveram início logo após a ocorrência do crime, no dia 20 de novembro. “Desde então, a Polícia Civil vem trabalhando no sentido de identificar e localizar os autores do crime. Na semana passada, divulgamos imagens que mostravam o momento em que os investigados iam ao lava a jato, cometiam o latrocínio, saiam correndo e entravam no veículo”, relembrou.

Com a divulgação das imagens do caso, a Polícia Civil chegou à identificação dos três suspeitos – José Cleiton Conceição da Silva, conhecido como “Cleitinho”; Evaldo Gonçalves Lima, o “Galego”; e José Juliano Silva Soares, o “Chuck”. Os três investigados são moradores de Nossa Senhora do Socorro.

“A partir da divulgação da identidade dos suspeitos, a Polícia Civil recebeu diversas informações via Disque-denúncia (181) que resultaram na prisão de José Cleiton. Ele foi ouvido, interrogado e confessou a autoria do crime. Então, podemos dizer que existem indícios suficientes da participação dele no crime de latrocínio. Os demais envolvidos seguem sendo procurados pela polícia”, informou a delegada.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias que possam levar à localização de Evaldo Gonçalves Lima e de José Juliano Silva Soares devem ser repassadas por meio da ferramenta Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP