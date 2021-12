Prêmio Setransp celebra o Ano X em comemoração online

Mesmo diante das dificuldades, setor celebra neste final de ano a décima edição do Prêmio Setransp de Jornalismo

A contagem regressiva para um dos maiores eventos de comunicação de Sergipe já está em vigor. Na próxima terça-feira, 21, às 15h via YouTube do Setransp, saberemos os vencedores das sete categorias. Os jornalistas participarão direto das redações, juntamente com outros convidados que farão a interação ao vivo.

O prêmio tem a missão de homenagear e reconhecer o talento desses profissionais que divulgam temas de extrema relevância para a sociedade, como o transporte público coletivo e alternativas destinadas à mobilidade urbana da cidade.

São sete categorias: texto reportagem, vídeo reportagem, áudio reportagem, melhores fotos e imagens, reportagem especial, além de reportagem laboratório. E esse ano concorrem entre si 55 trabalhos.

Homenageados

Todos os anos, o Prêmio Setransp homenageia uma personalidade de destaque na sociedade por relevância nos serviços prestados. Este ano, a menção honrosa vai para a Segurança Pública do Estado de Sergipe, pela brilhante atuação nos últimos anos, que culminou na redução dos assaltos a ônibus em mais de 90%.

Sorteio especial: viagem para Bogotá e Medelin (Colômbia)

Com o tema “Sustentabilidade para mobilidade de todos”, além de troféu e premiação em dinheiro, o prêmio sorteará entre os finalistas uma viagem com acompanhante para Bogotá e Medelin (Colômbia), para conhecerem como a mobilidade urbana contribuiu para o desenvolvimento dessas duas cidades.

Esperamos você online para esse momento especial. Salve o link e se inscreva em nosso canal: https://youtube.com/c/setranspajus

O Prêmio Setransp de Jornalismo é uma realização do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), o Sindicato dos Jornalistas de Sergipe (SindijorSE) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). Apoio: Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse), Confederação Nacional do Transporte (CNT), Marcopolo, Prodata e Fanese.

