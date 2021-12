Pró-Campo: Governo vai instalar 72 sistemas de abastecimento

Programa é conjunto de ações que superam R$ 100 milhões investidos no fortalecimento da agricultura e melhoria da qualidade de vida dos homens e mulheres do campo. Cohidro já executa obras de 27 sistemas de abastecimento via programas Água para Todos e Dom Távora

Depois da Ordem de Serviço assinada no lançamento do programa Pró-Campo, na segunda-feira (13), o Governo do Estado aumenta para 72, o número de sistemas simplificados de abastecimento de água, a partir de poços perfurados, sendo construídos pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro), a partir do investimento de quase R$ 5,5 milhões. Agora, foi dado início à perfuração de oito poços tubulares, que junto a outro a ser perfurado pelas máquinas da Cohidro, vão permitir, pela mesma obra licitada em R$ 402.719,91, também a instalação de sistemas em comunidades rurais em nove municípios. No dia seguinte à assinatura, a empresa estadual, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), iniciou a perfuração do primeiro poço para atender mais 21 sistemas financiados por emendas parlamentares estaduais que totalizam R$ 1.326.242.

A Cohidro é a executora do Termo de Cooperação firmado com a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias) para construir os nove sistemas de abastecimento, em parte financiados por emendas parlamentares federais, mais a contrapartida do Estado de Sergipe. “Nós entramos como parceiros da Seias na elaboração do projeto, fizemos a licitação e daremos complementação às obras não inclusas na licitação. Como é o caso do poço a ser perfurado no assentamento Sepé Tiaraju, em Gararu, pela nossa equipe. Já estamos em fase de conclusão dos sete sistemas, via convênio com a Seagri, do projeto Dom Távora, investindo quase R$ 500 mil. Já demos início aos 20 poços da segunda fase do programa Água para Todos, outro investimento de mais R$ 2,5 milhões para atender as famílias do campo com água de qualidade”, listou o diretor-presidente da Cohidro, Paulo Sobral.

Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente de Gararu, Elísio Marinho disse que o sistema de abastecimento a ser implantado no Sepé Tiaraju vai mudar radicalmente a vida dos assentados. “Porque terão água na torneira para as suas necessidades e também, para aquelas pessoas que querem plantar uma plantinha, poder molhar, colher uma fruta, ou ter uma horta no fundo da sua casa. É um significado para a vida de muitas pessoas. Esse programa é muito importante, e que venham outros sistemas destes, para outras comunidades serem beneficiadas, porque o município necessita”, pontuou o secretário. Ele informa que a prefeitura já estabeleceu também um parceria com a Cohidro, para recuperar poços e sistemas de abastecimento existentes em outras localidades de Gararu, paralisados ou operando aquém da capacidade de bombear a água do subsolo.

Além de Gararu, serão beneficiados com os 72 sistemas via Pró-Campo, os municípios de Aquidabã, Arauá, Areia Branca, Brejo Grande, Canindé do São Francisco, Carira, Cristinápolis, Cumbe, Divina Pastora, Estância, Graccho Cardoso, Ilha das Flores, Indiaroba, Itabaianinha, Itabi, Itaporanga D’ajuda, Japaratuba, Japoatã, Lagarto, Malhador, Maruim, Monte Alegre de Sergipe, Neópolis, Pacatuba, Pinhão, Poço Verde, Riachão do Dantas, Riachuelo, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das Brotas, São Cristóvão, São Domingos, Tomar do Geru e Umbaúba. Além dos listados, outros 15 sistemas vão ser postos em operação através de ações da Cohidro e também via recursos de emendas parlamentares federais.

Emendas parlamentares estaduais

“Serão beneficiados vários municípios sergipanos, os parlamentares que apresentaram emendas para a perfuração de poços e instalação dos 21 sistemas, foram Francisco Gualberto, Garibalde Mendonça, Gilmar Carvalho, Goretti Reis, Iran Barbosa, Janier Mota, Kitty Lima, Luciano Pimentel, Maria Mendonça, Rodrigo Valadares, Vanderbal Marinho e Zezinho Sobral. Inicialmente, fizemos o trabalho de locação dos poços em cada município, nas localidades escolhidas pelos parlamentares para a aplicação dos recursos das emendas. E no dia 14 demos início, no município de Carira, na etapa de perfuração”, destacou a diretora de Infraestrutura Hídrica da Cohidro, Elayne de Dedé.

No povoado Contendas de Baixo, em Carira, nasceu e vive da agricultura, plantando milho e feijão, Ricardo Nunes (65). Mora com ele, a esposa e filho, mas a filha também tem casa na mesma localidade e vai também ser beneficiada pelo poço que está sendo perfurado por indicação do deputado estadual Garibalde Mendonça. “Vai ajudar bastante, porque pode plantar uma horta, poder lavar, tomar um banho. É bom para nós todos. A água aqui não tem, tem que buscar lá na escola, daqui 1km ou mais”, contou o morador que disse que o novo sistema de abastecimento, a ser construído a partir do poço, vai atender cerca de 40 famílias.

