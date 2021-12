Procon Aracaju disponibiliza nova pesquisa comparativa de preços de itens da ceia natalina

Para auxiliar os consumidores durante as compras dos itens para a ceia natalina, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), divulga uma nova pesquisa comparativa de preços. O levantamento, realizado nos dias 13 e 14 de dezembro, contempla os produtos mais procurados nessa época do ano, incluindo carnes e bebidas.

A coleta de dados foi realizada em oito estabelecimentos comerciais, localizados na capital, e abrangeu 25 diferentes produtos. Na tabela, há destaque para os maiores e menores valores identificados para cada item, proporcionando uma referência de preços ao consumidor.

Entre os produtos que constam na pesquisa está a ameixa seca, que apresentou menor preço de R$19,90 e maior de R$106,60, por quilo. Já o panetone de frutas está com valores entre R$9,69 e R$17,90, enquanto o queijo do reino foi localizado com preços entre R$64,99 e R$119,90, por quilo.

No segmento de carnes, podem ser observados os valores encontrados para o tender suíno, de R$30,99 a R$42,90; o chester, de R$23,48 a R$40,98; além do fiesta, do lombo suíno, pernil temperado e peru.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, ressalta que o objetivo da pesquisa é auxiliar os consumidores e estimular práticas de consumo consciente. “As pesquisas de preços proporcionam a observação de condições diferenciadas para aquisição de produtos e serviços, possibilitando que o consumidor planeje as suas compras e, dessa forma, possa economizar”, frisou.

O órgão de proteção ao consumidor, em Aracaju, pode ser acionado para o esclarecimento de dúvidas ou para registro de denúncias, através do SAC 151 ou do número 3179-6040, que funcionam em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível encaminhar a solicitação através do e-mail [email protected]

Confira aqui a pesquisa completa.