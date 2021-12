Professores da rede municipal de Aracaju realizam protesto na porta da Câmara de Vereadores

Professores da rede municipal de Aracaju realizaram um protesto na manhã desta quinta-feira (16), na porta da Câmara de Vereadores, onde pediram o rateio o das verbas encaminhadas pelo governo federal referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O objetivo é cobrar o rateio dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) para os professores da rede municipal. “Estamos com o nosso ato exigindo que seja feito o rateio do Fundeb para os professores, categoria essa que vem sendo massacrada desde 2017, sem atualização salarial e plano de carreira”, afirma Obanshe Porto, presidente do Sindipema.

Segundo eles, para isso, é necessário que a Prefeitura de Aracaju envie um projeto à Câmara de Vereadores. O presidente da casa, Nitinho Vale, conversou com os professores e disse que os vereadores não iriam se opor, caso a prefeitura enviasse um projeto sobre o assunto.

Em nota, a Semed informou que não há previsão legal para pagamento de abono a partir do rateio de recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), os quais são utilizados estritamente em conformidade com a legislação vigente.

Foto: Sindipema