SEAC e Tiradentes Innovation Center se unem para ampliar ações tecnológicas e de inovação

Lançamento da parceria aconteceu na manhã desta quinta-feira (16) e tem dentre os objetivos melhorar a experiência do cliente com os serviços financeiros da SEAC

Referência em soluções de pagamento, a Sergipe Administradora de Cartões e Serviços (SEAC), empresa do Grupo Banese e detentora das marcas Banese Card e TKS Soluções de Pagamento, também pretende se tornar referência local e regional em Tecnologia e Inovação. Para acelerar esse processo, firmou parceria com o principal hub de inovação de Sergipe, o Tiradentes Innovation Center (TIC), do Grupo Tiradentes. O lançamento desta união aconteceu na manhã desta quinta-feira (16), na arena do TIC, localizada no campus Farolândia da Universidade Tiradentes.

Participaram do evento o presidente da SEAC, Anderson Santana; o diretor de Inovação e Sucesso do Cliente da empresa, Daniel Souza; o presidente do Tiradentes Innovation Center, Domingos Machado; o presidente do Grupo Tiradentes, Luciano Klima; superintendentes e diretores da SEAC. Para Anderson Santana, a união entre duas empresas gigantes nos respectivos ramos de atuação, e genuinamente sergipanas, é motivo de felicidade uma vez que os resultados dessa parceria serão extremamente benéficos para a sociedade.

“Esse evento sela mais um importante momento na história de crescimento e expansão da SEAC. Temos orgulho em dizer que fomentamos o ecossistema de inovação no Estado, e para ampliar ainda mais essa atuação, nada melhor do que procurar o principal hub de empreendedorismo existente em Sergipe, que é o Tiradentes Innovation Center. A expectativa é que os projetos conjuntos impactem positivamente na economia e no cenário de inovação estadual, à medida em que fornecemos acesso a tecnologias e produtos que antes não existiam”, explicou Anderson Santana.

Criado em 2019, o TIC é pioneiro no Brasil e na América Latina como Centro de Inovação voltado à Educação. Possui espaços físicos confortáveis, criativos e inovadores, que abrangem recursos tecnológicos de última geração, promovendo a conexão entre pessoas, startups, empresas e organizações. Atualmente, o centro conta com 10 startups incubadas ou aceleradas, e tem como parceiros empresas nacionais e internacionais como Google, Cisco, Samsung, Tiradentes Institute, Teltec, Meta, e Eduinfo.

Soma de gigantes

“A SEAC é a nossa primeira parceria local, e estamos felizes em termos junto a nós, apostando em nossa iniciativa, uma empresa também genuinamente sergipana, criada para desenvolver cada vez mais o ecossistema empreendedor e financeiro do Estado”, enfatiza o presidente do TIC, Domingos Machado. Segundo ele, essa junção vai colaborar ainda mais para a missão do local, de ser um hub que atrai pessoas, empresas e startups visando desenvolver o Estado e criar mais oportunidades para os sergipanos.

Para avançar na superação de gargalos tecnológicos e melhorar ainda mais a experiência do cliente SEAC na relação com os produtos ofertados, a empresa criou a superintendência de Inovação e Sucesso do Cliente, responsável, também, por acompanhar as tendências e melhores práticas do mercado, bem como realizar alianças estratégicas para fomentar a inovação e potencializar os negócios.

“Para inovar precisamos trabalhar com empresas, startups e hubs que possam somar conosco. Com essa intenção foi que surgiu a parceria com o Inovation Center, que inicialmente analisará todo o trabalho que desenvolvemos, fará um mapa diagnóstico e, a partir dele, daremos início ao processo de aperfeiçoamento do que entregamos para nossos clientes”, explica Daniel Souza.

A trajetória para ser a melhor e maior empresa de tecnologia de Sergipe passa pela contratação de profissionais especializados em Tecnologia & Inovação, que receberão todos os benefícios ofertados pela SEAC e salário competitivo, seguindo a tendência nacional. “Seremos uma marca empregadora de muitos profissionais de T&I. Queremos essas pessoas em nosso time, e também queremos fazer com que mais pessoas se interessem pela nossa missão de ofertar serviços de excelência”, evidencia Daniel Souza.

Projetos conjuntos

A parceria entre a SEAC e o TIC também investirá na criação e divulgação de conteúdos inovadores de educação financeira, para auxiliar os clientes na organização das finanças pessoais e apoiar o crescimento de micro e pequenos empreendedores.

“Nossos clientes sempre mencionam o quanto é difícil lidar com os orçamentos domésticos ou com as questões financeiras de um novo negócio. Vamos mostrá-los como um microempreendedor pode entender sobre fluxo de caixa, lucro, faturamento, precificação de produtos, e como a pessoa física pode melhorar as finanças pessoais e investimentos”, destaca Daniel Souza.

Além disso, as duas instituições trabalharão juntas em projetos e eventos que incentivem o empreendedorismo, a criatividade, a inovação e o trabalho em equipe. Iniciativas que poderão ser potencializadas com a colaboração dos demais parceiros do centro educacional.

Ascom Grupo Banese