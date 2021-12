Simão Dias intensifica manutenção poços com proximidade do Verão

Com a proximidade do Verão, estação que inicia no próximo dia 21 de dezembro, que favorece aos efeitos da seca e estiagem, a Prefeitura de Simão Dias tem intensificado a manutenção em poços artesianos do município.

Através da Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Defesa Civil, a gestão realizou nesta semana, a manutenção em poços artesianos dos Povoados Salobra e Muriango, assim como do Assentamento 27 de Outubro.

Além de limpeza e conservação dos poços artesianos, os serviços também consistiram em melhorias nas partes hidráulica e elétrica.

É bom frisar que a gestão Nossa Força, Nossa Gente não tem medido esforços para melhorar o abastecimento de água em todo município, seja com melhorias ou perfuração de poços, bem como na distribuição por caminhão-pipa e ou implantação de sistemas simplificados.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias