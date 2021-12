SMTT reforça ações no Centro até o fim do ano para melhoria da mobilidade na região

Com a proximidade das festas de fim de ano e a crescente movimentação no Centro da cidade, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju irá reforçar a operação de trânsito nas principais ruas e avenidas da região. A partir deste sábado, dia 18, a rua José do Prado Franco estará bloqueada para o fluxo de veículos, do cruzamento com a rua Santa Rosa até o cruzamento com a travessa Hélio Ribeiro.

Esse bloqueio, que será feito durante a manhã e tarde, visa garantir mais segurança aos pedestres que circulam pela região nessa época do ano, principalmente na rua José do Prado Franco, que é uma das mais movimentadas da área. O fluxo de veículos da rua José do Prado Franco, antes do ponto de bloqueio, será desviado para a rua Santa Rosa.

Além disso, outras ruas e avenidas também receberão um reforço na fiscalização para evitar as infrações mais comuns na região do Centro, como o estacionamento irregular e a formação de fila dupla. São elas: avenida Marechal Mascarenhas de Morais (próximo ao novo Terminal do Mercado), avenida Otoniel Dória, rua José do Prado Franco, rua Itabaianinha e rua Apulcro Mota.

De acordo com o superintendente da SMTT Renato Telles, o objetivo desta operação é melhorar a mobilidade na área. “Até o final de dezembro, teremos mais agentes de trânsito na região central da cidade e um ponto de bloqueio na José do Prado Franco durante o dia para que os pedestres possam circular com mais tranquilidade. Estamos reforçando a fiscalização também para coibir infrações de trânsito que prejudicam a mobilidade”, afirma.

O diretor de Trânsito da SMTT Thiago Alcântara, pede que os condutores reduzam a velocidade ao trafegarem pelo Centro da cidade e respeitem as leis e sinalizações. “Trata-se de uma época do ano em que as pessoas costumam ir muito mais ao Centro, consequentemente, o trânsito fica um pouco mais movimentado. Para evitar acidentes, é importante que os condutores reduzam a velocidade e redobrem a atenção no trânsito”, ressalta.

Fonte e foto assessoria