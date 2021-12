VF: “Se eu pudesse voltar ao passado, eu seria candidato a vice-governador”

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) afirmou nesta quarta-feira (15) que “se eu pudesse voltar ao passado, eu seria candidato a vice-governador”.

A entrevista concedida pelos radialistas Eraldo Souza e Alex Carvalho (Aperipê FM) no programa Contraponto, acabou repercutindo, quando Valadares disse que teria se arrependido de não ter participado na chapa que acabou elegendo Jackson Barreto, quando o PSB o indicou como vice-governador no lugar de Belivaldo Chagas. Valadares Filho foi mais além, ao afirmar que entende que foi um erro dele e do seu pai, o ex-senador Valadares.

Ainda sobre a eleição em 2016, Valadares Filho disse que não escondeu a senadora Maria do Carmo, durante um evento político no Iate Clube de Aracaju e que respeita a tradição da família Alves, e que, na época, foi um erro do marketing da campanha.

Por fim, Valadares falou sobre as eleições do próximo ano, afirmando que “tenho convicção, da forma como está se formando o cenário político nacional com Lula e com Rogério Carvalho, que o quadro será diferente em 2022”.