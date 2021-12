Rodovias do Baixo São Francisco começam a ser reestruturadas

Investimento do Governo de Sergipe é de R$ 15.922.503,41

Um início muito esperado pelos moradores do território do Baixo São Francisco, as obras de reestruturação das rodovias SE-200 e SE-204. Agora a realidade já é de máquinas na pista, e pessoas trabalhando para mudar o cenário da rodovia que liga os municípios de Ilha das Flores e Brejo Grande, além de Pacatuba e Ilha das Flores. O investimento do Governo de Sergipe é de R$ 15.922.503,41.

A obra da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) é executada pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) e vai reestruturar, aproximadamente, 25 km. Este serviço faz parte do Pró-Rodovias e está dentro do Programa de Recuperação da Economia do estado, realizado pelo Governo de Sergipe.

Para o diretor-presidente do DER, Anderson das Neves, as obras de reestruturação desses trechos vão ampliar, tanto a segurança dos usuários quanto beneficiar a região do Baixo São Francisco. “Será bom para a população, para a economia e geração de emprego e do turismo. Estamos falando em melhorias no acesso aos atrativos da região”, pontuou.

Serão usadas mais de 19.000,00 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (Cauq). Atualmente, está sendo executada a drenagem da pista. Segundo o diretor de tecnologia do DER, Igor Albuquerque, o asfalto antigo já está sendo retirado. “O serviço de reciclagem do pavimento já foi iniciado, após a retirada do pavimento existente será incorporado um novo material que vai ser utilizado como sub-base, após isso será executado a base e posteriormente a camada asfáltica seguida da sinalização. Junto a isso estamos também executando a parte de drenagem da rodovia”, finalizou.

Fonte e foto assessoria