Belivaldo recebe cineasta Jayme Monjardim que fará produção sobre a vida de Lampião

O governador Belivaldo Chagas (PSD) recebeu nesta sexta-feira (17), no Museu da Gente Sergipana, a visita do cineasta Jayme Monjardim, que adiantou que está trabalhando numa produção sobre a vida de Lampião, tendo o nosso estado como um dos cenários principais. A ideia é trazer a história de Virgulino Ferreira da Silva sob o olhar de Maria Bonita, e o protagonismo dela dentro da história do cangaço.

O Monjardim já esteve em alguns locais de Sergipe, especialmente na região da Grota do Angico, onde Lampião foi morto, e deve voltar já no próximo ano com mais novidades. “Faremos tudo que estiver ao nosso alcance para que esta produção seja viabilizada e que as belezas do nosso estado se espalhem cada vez mais para o mundo, disse Belivaldo.

O governador presenteou Jayme Monjardim com dois livros fundamentais para conhecer um pouco mais de Sergipe através de imagens: “Patrimônio Ambiental Sergipano”, de Marcos Rodrigues, e “Do Litoral ao Sertão”, de Márcio Dantas, Márcio Garcez e Lúcio Telles. Nos acompanhou nesta reunião o secretário estadual Sales Neto (Setur) e o jornalista Luiz Eduardo Costa.