Samuel fala sobre projetos da PM e CBME que chegaram na Alese

O deputado estadual Capitão Samuel utilizou das redes sociais nesta quinta-feira (16) para falar acerca de dois projetos encaminhados pelo Governo do Estado para a ALESE (Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe), um relativo ao Corpo de Bombeiros, que é a Lei de Organização Básica da corporação e que segundo tomou conhecimento o parlamentar, foi discutida com a tropa, e a parte da lei que trata da fixação do efetivo ficou para mandar em outro momento. O Capitão Samuel pegou ainda agora pela manhã o projeto e irá disponibilizar para as associações representantes de classe da polícia militar e bombeiro.

O deputado também destacou a chegada nesta manhã do PLC nº 15/2021, que trata do projeto de proteção social dos militares, ou seja, que trata da previdência da classe militar, afirmando que iria encaminhar para o seu gabinete, onde irá analisar, bem como, disponibilizar para as entidades de classe para a devida discussão com a tropa, até porque, pelo que tomou conhecimento, tal projeto não foi discutido com as associações militares e, principalmente, com a tropa, e teria obtido a informação de que o comando da PMSE copiou a legislação federal e mandou para a assembleia legislativa, sem passar pelo crivo dos membros da corporação, o que não pode ocorrer, pois é a tropa que vai receber o benefício ou malefício deste projeto de proteção social, devendo, portanto, ter esta discussão com os policiais militares.

Matéria do blog Espaço Militar