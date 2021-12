Centro Municipal de Saúde Animal realiza mil castrações em 2021, em Simão Dias

Referência no Estado de Sergipe, em menos de 1 ano, o Centro Municipal de Saúde Animal São Francisco de Assis, em Simão Dias, já realizou mais de mil castrações de cães e gatos (machos e fêmeas).

As castrações foram realizadas através de agendamento prévio, por meio de mutirões no próprio órgão municipal. Para 2022, a meta da gestão é ampliar esse quantitativo no município.

Administrado pela Secretaria de Saúde, o Centro Municipal de Saúde Animal oferece atendimentos em consultas simples, além de contar com ampla estrutura para melhor oferta dos serviços.

O Centro Municipal de Saúde Animal São Francisco de Assis fica localizado na Rodovia Simão Dias / Poço Verde, Povoado Saco Grande, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias