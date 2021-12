Deputados prestigiam almoço confraternização da ASEOPP

Os deputados estaduais prestigiaram, no início da tarde dessa quinta-feira (16), a reunião-almoço de fim de ano da Associação Sergipana de Empresários de Obras Públicas e Privadas (ASEOPP), realizada em um dos hotéis da capital. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), estava presente ao lado dos colegas deputados Adaílton Martins (PSD) e Luciano Pimentel (sem partido).

Luciano Bispo agradeceu o convite da ASEOPP e do empresário Luciano Barreto para o encontro e destacou a oportunidade aproveitada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) para apresentar o investimentos que estão sendo feitos em Sergipe pelo poder público estadual. “Tudo está acontecendo da maneira certa e correta, com os recursos garantidos e muita transparência. Acho importante porque quem vence as licitações não fica temendo a realização”.

Para o presidente da Alese o empresariado sergipano saiu da reunião muito otimista com o que ouviu do governador. “Essa é mais uma prova inconteste de que o poder público pode caminhar, lado a lado, do setor privado, sem segredos e/ou subterfúgios”, completou Luciano Bispo.

O também deputado Adaílton Martins disse que o empresário Luciano Barreto, por onde passa, segue defendendo a tese de “preço justo, obra concluída e população atendida. Nós somos favoráveis a este entendimento e aprovamos a oportunidade para que o governador Belivaldo Chagas consiga promover as ações de seu governo, as obras concluídas, em tramitação e que ainda serão realizadas”.

“Belivaldo (Chagas) está mostrando como encontrou algumas obras, quando chegou ao governo e o que ele conseguiu desenvolver até agora. Vimos aqui muitas realizações voltadas para a Saúde e a Educação. Estamos sim confiantes na gestão”, completou o deputado estadual.

Por sua vez, o também deputado estadual Luciano Pimentel foi outro que avaliou o momento especial pelo qual atravessa o Estado de Sergipe. “Nós ficamos muito satisfeitos e entusiasmados porque hoje o governador teve a oportunidade de apresentar aos empresários de obras públicas do Estado todo o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de seu governo”.

“Inclusive, demonstrando perspectivas de novas contratações, de novas obras e investimentos. Nós ficamos felizes porque esta é uma nova fase para a nossa infraestrutura, com a recuperação da malha viária, por exemplo”, disse Luciano Pimentel, ressaltando que ficou mais um voto de confiança para o governador que, para ele, vem gerindo o Estado com muita solidez e credibilidade.

Luciano Barreto

Falando em nome dos pequenos e médios empresários da Construção Civil, o “anfitrião” do encontro, Luciano Barreto, aproveitou para agradecer ao governador Belivaldo Chagas que abraçou a causa da categoria pela defesa do preço justo. “A evolução das empresas é algo positivo para Sergipe e nós precisamos estimular a concorrência. Nós agradecemos também ao presidente do Banese pelo apoio dado aos pequenos e médios empresários”.

Belivaldo Chagas

Por sua vez, o governador disse que, apesar da pandemia, os investimentos estão chegando e as coisas estão acontecendo. “Eu tenho que cumprir a minha missão até o fim. As vezes a vida nos ensina com as topadas, com os erros. As vezes as pessoas pensam que a gente não planeja, mas as vezes as coisas não acontecem como a gente pensa. Ou eu trabalhava pensando em sanear as finanças, em encontrar um equilíbrio financeiro, ou nada acontecia. Para pedir dinheiro emprestado, o governo tem que ter crédito e capacidade para pagar”.

Em seguida, o governador destacou o programa “Pró-Rodovias I”, que está em fase de conclusão, com mais de 500 km de rodovias recuperados, com investimentos de recursos da Caixa Econômica Federal e do próprio Governo do Estado, gerando emprego e renda. “Já vamos trabalhar o Pró-Rodovias II e vamos sentar com a Caixa para assinar mais um empréstimo, com o BRB e o Banco do Brasil. Quero agradecer a Assembleia Legislativa, porque sem ela a gente não conseguiria avançar nesses empréstimos”.

Foto: Jadílson Simões

Por Habacuque Villacorte