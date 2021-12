DHPP identifica segundo envolvido em tentativa de latrocínio no Marcos Freire II, em Socorro

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) identificou o segundo suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. O indivíduo foi identificado como Romário Barbosa Caboclo, 28 anos.

De acordo com as investigações, no momento do crime, a vítima transitava em via pública em uma bicicleta, seguindo em direção à sua residência após ter jogado uma partida de futebol. Nesse momento, os executores do crime se aproximaram em uma motocicleta e, fazendo uso de arma de fogo, efetuaram rapidamente vários disparos que atingiram a vítima.

Mesmo lesionada gravemente, a vítima conseguiu fugir correndo do local, sendo socorrida por populares que a encaminharam para o Hospital de Urgência (Huse), onde passou vários dias internada e não chegou a vir a óbito. Os disparos atingiram o baço, o intestino e o pulmão da vítima.

Segundo investigação, os criminosos tentaram contra a vida da vítima devido a uma discussão banal durante uma partida de futebol.

O DHPP representou pelas prisões dos suspeitos, que foram decretadas pela Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro. O primeiro suspeito do crime foi preso em cumprimento a mandado de prisão no dia 26 de novembro. Já Romário continua foragido. Informações e denúncias podem ser repassadas à polícia pelo Disque-Denúncia (181).

Fonte e foto SSP