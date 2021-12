Direita se organiza em Sergipe

Diógenes Brayner – [email protected]

A oposição que se classifica “Direita” em Sergipe, ainda não tem um nome definido e não tem certeza que lançará candidatura a governador. Deve acontecer, mas ainda não está em discussão, embora o nome do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, seja citado como a melhor opção. O problema maior, pelo menos para esse momento, é que o chamado bloco da direita em Sergipe ainda espera definições de Brasília, através do presidente Bolsonaro, que se filiou ao Partido Liberal e traçara as diretrizes para a organização de todo o bloco que está ao seu lado nos 27 Estados.

Tudo vai acontece no próximo ano. Entretanto, já em janeiro, haverá a formação de uma estrutura partidária nacional, para orientar toda à direita radical no País iniciando com o PTB, PP, PL e Republicanos. O objetivo é unificar todos os setores que defendem a reeleição de Bolsonaro, quando também serão decidida as posições desses partidos em cada Estado, em relação ao lançamento de chapas majoritárias e proporcionais para a Câmara e as Assembleias Legislativas. Esse grupo de trabalho composto pelos partidos já escolhidos e acima citados será responsável por aliar o nome do presidente em todo o Brasil, assim como de fortalecer chapas majoritárias.

A conversa entre membros da direita em Sergipe é que o melhor nome para disputar o Governo seria realmente o de Valmir de Francisquinho (PL), mas ele tem evitado qualquer conversa mais profunda sobre isso, além de passar a impressão de que ainda pensa em uma aliança com o Partido dos Trabalhadores, o que não será permitido pelo grupo de trabalho, seguindo orientação do presidente Bolsonaro, embora filiados ao PL em Sergipe acreditem que o objetivo do partido é eleger um maior número de parlamentares, liberando o processo majoritário. Isso não será permitido e quem pensar assim devem começar a procurar outra legenda.

A única coisa que integrantes da direita radical têm certeza absoluta é que a pré-campanha será organizada, ideológica e com determinação total para derrubar todos que se mostrem adversários, principalmente a esquerda e o centro-esquerda, mas com chance de conquistar o pessoal que se mantem no centro-direita, porque admitem que podem convencê-los a ficar ardorosamente com Bolsonaro. Todo esse movimento está em pleno funcionamento em Sergipe, buscando fortalecimento na Capital e Interior, na certeza de que, se não radicalizar dentro de um conceito de conquistar, terá bem maior dificuldade de levar adiante uma campanha com chances reais de vitória.

Sabe fazer política

O governador Belivaldo Chagas disse ontem, durante apresentação das principais ações e investimentos realizados pelo Governo, que “sei fazer política e se não soubesse certamente não estaria aqui”.

*** Lembrou que “muitos não acreditavam nisso”.

*** A declaração de Belivaldo foi feita durante almoço promovido pela Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (Aseopp).

Uma tragédia!

Belivaldo também lembrou que foi secretário da Educação e quando assumiu encontrou “impressoras quebradas, computadores da época do rococó, tudo quebrado”.

*** – Uma tragédia! Como diria Zé Valadares lá em Simão Dias.

*** O governador também falou que ao assumir o Governo, em 2019, teve que pagar R$ 510 milhões deixados por Governos anteriores.

Observação feita

Aconteceu ontem reunião almoço da Aseopp, com a presença de empresários, engenheiros e políticos. Belivaldo Chagas fez uma explanação do seu Governo, desde que assumiu em 2019.

*** Um dos comentários foi a ausência do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), em razão da reunião da base aliada para indicar o sucessor.

*** Não pode ter sido por isso, porque lá não havia um único pré-candidato à sucessão estadual de 2022.

Eliane e a base aliada

Nas conversas de bastidores nos corredores da Alese, a informação que circula é a possibilidade da vice-governadora Eliane Aquino (PT) permanecer na base aliada e ter uma vaga na chapa majoritária.

*** O comentário é que disputaria o Senado Federal…

*** O deputado estadual Chiquinho Gualberto (que conhece bem o PT) diz que não há essa condição do PT abrir e de Rogério Carvalho desistir da candidatura.

No PT está tudo bem

Dentro do PT a conversa realmente é outra. Não houve ainda um entendimento com Eliane Aquino e nem com Márcio Macedo.

*** Há um mal estar com Márcio, mas hoje deve acontecer uma reunião com ele, para definir sua candidatura proporcional. Márcio está ouvindo o seu grupo.

*** No caso de Eliane, ela própria confidenciou que pretendia disputar o Senado.

Conversa com Fábio

Uma outra notícia circulou nos bastidores: o conselheiro Ulices Andrade tivera um jantar com Fábio Mitidieri e haviam fechado um entendimento, embora não haja qualquer definição.

*** O jantar teria acontecido antes da reunião da base aliada…

*** Durante a reunião, segundo a informação, Ulices Andrade teria dito que não será candidato, agora se houver necessidade de conciliação ele põe o nome à disposição.

Presença na base

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que o seu trabalho nas bases sempre foi e será de muita presença, independente de qualquer coisa.

*** – Minha agenda é sempre movimentada, disse acrescentando que a reunião do bloco foi muito importante para unir o grupo cada vez mais.

*** Segundo Mitidieri, “temos excelentes nomes com características diferentes e não tem nenhuma mudança de quadro até o momento”.

Alessandro desmente

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) desmentiu ontem a notícia do ‘Metrópoles’, de que havia desistido da terceira via e que estava conversando com Sérgio Moro.

*** Disse que quarta-feira recebeu em seu gabinete o governador de São Paulo, João Doria, e que conversa constantemente com a senadora Simone Tebet (MDB), todos pré-candidatos a presidente da República

Sobre disputa em Sergipe

Alessandro disse ainda que “o certo é que teremos candidatura do Cidadania em Sergipe e isso foi reforçado em reunião que tive em Brasília, com o presidente do Cidadania no Estado, Georgeo Passos, e com o presidente nacional Roberto Freire”.

*** Perguntado se seria ele o candidato a governador, Alessandro respondeu que é muito cedo para definir. Acrescentou que o grupo está tranquilo no Estado e consciente do trabalho.

*** Conclui insistindo que o Cidadania “é o único grupo de oposição e que isso será mantido”.

Pau nos colunistas

O médico Antônio Samarone acusa que os colunistas em Sergipe tratam a sucessão estadual como um conchavo entre os políticos.

*** – Ser bom gestor, ter projetos, conduta ilibada, experiência pesam pouco, diz.

*** E mais: “Trata-se de escolher quem ‘cisca para fora’, quem dividirá as sinecuras. O povo depois será informado em quem votar”.

Sobre aumento

Danielle Garcia (Podemos) diz que mesmo com todos os índices apontando para uma situação de crise econômica, a Prefeitura de Aracaju resolveu elevar o IPTU em 10,05%.

*** – Será mesmo que o executivo municipal está atento à realidade da população?

