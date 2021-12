Encenação “Auto de Natal Sergipano” recebe nova data em Aracaju

Apesar da chuva, a 7ª Cantata de Natal da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) foi abrilhantada pelas apresentações da Orquestra Jovem de Sergipe, acompanhada pelos corais Corales e Advocanto (CAASE), e da Banda Filarmônica Nossa Senhora da Conceição de Itabaiana.

A peça teatral da Cia de Arte Alese, estava prevista para se apresentar na noite de hoje, mas para não comprometer a interpretação declamada em cordel que conta a história do nascimento de Jesus, retornará na 2ª noite do evento da Casa Legislativa na próxima segunda-feira, 20, às 19 horas.

“Foi um pedido do presidente Luciano Bispo para que tivéssemos esse segundo momento com o público, que veio em peso, mas acabou se dispersando por conta da chegada da chuva”, explicou o diretor de Comunicação Irineu Fontes.

A Orquestra Jovem de Sergipe, formada por meninos e meninas do bairro Santa Maria, abriu a noite com seis músicas clássicas de natal, acompanhados por 38 cantores do Corales e Advocanto. A Banda Filarmônica Nossa Senhora da Conceição de Itabaiana fechou com maestria a 1ª noite da Cantata de Natal 2021.

Foto: Joel Luiz (Alese)

por Fernanda Queiroz