Encerramento do Extra Hiper está previsto para o final de fevereiro em todo o Brasil

De acordo com o fato relevante divulgado pelo GPA, o encerramento total das operações do Extra Hiper está previsto para o final de fevereiro de 2022. O fechamento das unidades será gradativo e, ainda em 2021, cerca de 30 lojas deixarão de funcionar. A informação é da Revista Mercado.

Em outubro deste ano, o GPA – dono das marcas Pão de Açúcar, Minuto, Extra e Compre Bem – anunciou a venda das 71 unidades da bandeira Extra Hiper para o Assaí. O negócio foi realizado no valor de R$ 3,9 bilhões. Com isso, a companhia marcou a sua saída do setor de hipermercados.

O fato relevante revelou que a transação está avançando em linha com o cronograma inicialmente previsto, com um rápido avanço da negociação com os proprietários das lojas e da desmobilização das unidades pelo GPA. Algumas lojas, inclusive, já foram fechadas. Como o Extra Hiper do bairro Parque Campolim, em Sorocaba (SP), que encerrou suas atividades no dia 15 de dezembro.

Ainda segundo o comunicado, a alienação de 17 imóveis próprios do GPA, conforme já anunciada, com preço de venda de até R$ 1,2 bilhão, a determinado fundo imobiliário com a interveniência e garantia do Assaí, está em fase avançada de due diligence com o Fundo e será submetida brevemente à aprovação das autoridades concorrenciais competentes.

A administração de GPA e Assaí estimam que o fechamento completo da transação, considerando tanto a cessão dos pontos comerciais quanto a venda dos imóveis, ocorra antes do fechamento do primeiro trimestre de 2022.

