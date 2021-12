Fábio Henrique exige explicações da ANP sobre a exclusão de SE na redução preço do combustível

Após os constantes aumentos no preço do combustível, que afetou diretamente os consumidores brasileiros, a Petrobras anunciou na última terça-feira, 14, a redução de 3,1% no preço de venda da gasolina em suas refinarias. Entretanto, a redução de 0,10 por litro não chega a Sergipe.

Diante da notícia que pegou os sergipanos de surpresa, o deputado Fábio Henrique (PDT) usou a plenária da Câmara Federal para cobrar explicações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

“Vamos encaminhar requerimento solicitando um posicionamento urgente da ANP, pois o nosso estado não pode ficar à mercê dos interesses privados de grupos internacionais. Nós fazemos parte do Brasil e precisamos reivindicar os nossos direitos perante a legislação que regula a comercialização do petróleo no país”, enfatiza o deputado, que ressalta os perigos da privatização.

No início deste ano, a refinaria Landulpho Alves (RLAM), localizada na Bahia, a mesma que abastece o estado de Sergipe, foi vendida para o grupo árabe Mubadala Capital. Sendo assim, a refinaria deixa de seguir os preços praticados pela Petrobras e passa a fazer parte do mercado privado, com prática de preços livres.

Segundo o deputado do PDT, os interesses do povo brasileiro precisam ser priorizados. “Quando é para aumentar o preço, sobe imediatamente nas bombas em Sergipe; mas quando diminui ficamos de fora? O nosso estado não é uma ilha, fazemos parte do Brasil também! Eu vou continuar nesta casa reivindicando os direitos do povo sergipano. Os árabes ainda vão pensar se vão aceitar a redução? Não vamos aceitar esse absurdo”, questiona o deputado na sessão da última quinta-feira, 16, em Brasília.