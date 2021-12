Marinha realiza Operação Verão 2021-2022 – Navegue Seguro: a sua melhor escolha”

Todos os anos a Marinha do Brasil (MB) promove a chamada “Operação Verão”. Por meio de Ações de Fiscalização do Tráfego Aquaviário (AFTA), tanto no litoral, quanto em águas interiores, a Marinha atua em todo o território nacional, por meio de seus nove Distritos Navais e suas 68 Capitanias, Delegacias e Agências, todos com um único objetivo em comum: conscientizar condutores e passageiros a navegar com segurança.

Na maioria dos Distritos Navais, as ações de fiscalização concentram-se nos meses de dezembro a março, período do verão em que é observado expressivo aumento do tráfego das embarcações de esporte e lazer nas águas brasileiras, devido ao período de férias e às festividades típicas desta época do ano.

No ano de 2021, apesar das dificuldades trazidas pela pandemia, a “Operação Verão” 2020-2021 alcançou, em âmbito nacional, um total de mais de 50 mil abordagens e aproximadamente 4.000 notificações de infração, as quais culminaram em cerca de 600 apreensões de embarcações em vias marítimas, lacustres e fluviais.

Apesar de todos os esforços concentrados durante os meses da “Operação Verão”, a Autoridade Marítima Brasileira tem ciência de que as ações educativas e fiscalizatórias não devem se limitar a uma única época do ano. O trabalho constante de conscientização é fundamental para que a segurança da navegação e o lazer sigam juntos, no mesmo barco, tendo sempre como foco a redução das situações de acidentes causados pelo não cumprimento das normas de segurança da navegação.

Segundo levantamento da Diretoria de Portos e Costas (DPC), as infrações que mais chamam a atenção durante as ações de fiscalização são: condução de embarcação por pessoa não habilitada; documentação da embarcação incompleta ou vencida; falta de material de salvatagem (coletes, boias, extintores de incêndio, entre outros); excesso de lotação da embarcação; consumo de bebida alcoólica durante a condução; e más condições de navegabilidade das embarcações.

Pensando nisso, mesmo ciente das peculiaridades de cada um dos estados brasileiros, a campanha publicitária da “Operação Verão” deste ano tomou como base o Decálogo de Segurança da Navegação (os 10 mandamentos da Segurança da Navegação), para que todos, uma vez conscientes de suas responsabilidades, seja como condutor ou passageiro, escolham sempre navegar com segurança:

1) Conduza sua embarcação com prudência para evitar acidentes;

2) Se beber, passe o timão para alguém habilitado;

3) Mantenha a distância dos banhistas para evitar acidentes;

4) Mantenha os extintores de incêndio dentro da validade;

5) Tenha coletes salva-vidas para todos a bordo;

6) Tenha a bordo o material de salvatagem prescrito pela Capitania;

7) Faça a manutenção correta da sua embarcação;

8) Ao sair, informe o seu plano de navegação ao iate, marina ou

condomínio;

9) Respeite a vida, seja solidário, preste socorro;

10) Não polua nossos mares e rios.

No Estado de Sergipe a Operação Verão 2021/2022 terá início no dia 21 de dezembro, quando será realizada uma Cerimônia de Lançamento da Operação na sede da Capitania dos Portos de Sergipe ás 17 horas e contará com a participação da Comunidade Náutica e Marítima, de Orgãos de Fiscalização e Instituições parceiras.

Incentiva-se a todo cidadão a colaborar com a fiscalização. Ao observar irregularidades no mar, denuncie imediatamente à Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE), informando, se possível, o nome e número de inscrição da embarcação (ambos visíveis no casco), o dia, a hora e o local do fato. Os serviços abaixo encontram-se disponíveis 24 horas por dia.

Capitania dos Portos de Sergipe