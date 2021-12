Musical ‘Jardim do Papai Noel’ é atração para a criançada neste sábado

Espetáculo gratuito acontece em sessões às 15h, 16h e 17h no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

No próximo sábado, 18 de dezembro, acontecem as últimas apresentações da ‘Natalândia’ no Shopping Jardins. A partir das 15h, a Live Produções brinda as famílias com o espetáculo ‘Jardim do Papai Noel’. O acesso é gratuito e limitado, respeitando os protocolos sanitários. Para curtir o musical, basta escolher a sessão desejada e retirar a pulseira de acesso, antecipadamente, nas respectivas lojas: Ri Happy (pulseira para a sessão das 15h); Puket (16h) e Livraria Escariz (17h). O espaço ‘Natalândia’ está localizado na Praça de Alimentação Arcos.

Em ‘Jardim do Papai Noel’, o jardineiro Eic planeja fazer uma linda festa para o Bom Velhinho e conta com a ajuda de todos os seus amigos, mas um pulgão está disposto a estragar tudo.

Atrações natalinas

Encontros com Papai Noel, paradas natalinas, apresentações musicais e Jardim Iluminado também integram a programação do ‘Natal dos Balões’ no Shopping Jardins. Confira:

Encontros com Noel

Até o dia 24 de dezembro, o Papai Noel recebe a visita das famílias e dos adoráveis pets em sua bela morada instalada na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo. Os encontros acontecem diariamente das 14h às 20h e, no dia 24, das 14h às 18h.

Paradas de Natal

Na quarta-feira, 22 de dezembro, acontece a última parada natalina do Shopping Jardins. Das 17h às 18h, Dona Nuvem, Tio Arco-íris e Senhor Balão compartilham alegria com o público em um gracioso desfile pelo mall.

Cânticos natalinos

Na quinta-feira, 23 de dezembro, a Orquestra Filarmônica de Aquidabã brinda o público com a boa música instrumental. A apresentação acontece às 19h no Jardim Iluminado, em frente à Praça de Alimentação Jardins.

Jardim Iluminado

De sábado a terça-feira, 18 a 21 de dezembro, a área verde central localizada em frente à Praça de Alimentação Jardins está aberta à visitação das famílias das 18h às 21h. O acesso é gratuito e limitado, mediante a apresentação de cadastro na plataforma Shopping Jardins Online (Android ou iOS) e respeitando os protocolos de biossegurança, como uso de máscara obrigatório.

Natal dos Balões

Durante o horário de funcionamento do shopping, crianças, jovens, adultos e idosos aproveitam a decoração interativa com árvore com 10 metros de altura, casa do Papai Noel, balões infláveis, balanços, bicicleta que acende as luzes da árvore, picture spots na Praça de Eventos Ipê e em estações distribuídas pelo mall. Espaço instagramável Balão dos Desejos na Praça de Alimentação Arcos, trenó do Noel e o tradicional presépio na Portaria B também integram as atrações.

Balão dos Desejos

Até domingo, 19 de dezembro, a população sergipana tem a oportunidade de levar mais alegria ao Natal de crianças e adolescentes do Oratório de Bebé em Aracaju (SE). Para colaborar, basta ir ao espaço ‘Balão dos Desejos’, escolher uma cartinha e realizar a doação do presente. O atendimento acontece diariamente, das 14h às 20h.

‘Natalândia’

O quê? Apresentação do musical infantil ‘Jardim do Papai Noel’, estrelado pelos artistas da Live Produções.

Quando? Sábado, 18 de dezembro. Sessões às 15h, 16h e 17h.

Onde? Espaço Natalândia na Praça de Alimentação Arcos do Shopping Jardins, localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, em Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito, mediante retirada de pulseiras de acesso antecipadamente nas lojas participantes.

Mais informações: shoppingjardins.com.br

