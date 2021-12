Natal Iluminado: último fim de semana antes do Natal tem diversas atrações no Centro

Em mais um fim de semana de programação especial, o Natal Iluminado 2021, no Centro, realizado pela Prefeitura de Aracaju em parceria com a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio) e o Serviços Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SE), terá atrações na sexta-feira, sábado e domingo.

Além da decoração de natalina na região central, que conta com 4,5 milhões de pontos de luz ornamentando as praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, aracajuanos e turistas poderão prestigiar as atrações musicais e artísticas da programação.

Confira a programação:

Sexta-feira 17/12

17h – Apresentação das Alunas de GR do Sesc

17h30 – Jazz e Sapateado com alunas do Sesc

18h – Winnie – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

19h – Júnior Moreno

20h30 – Erick Souza

Carreta de Gastronomia – Oficina SENAC

14h – 16h – Bombons e trufas (R$ 30)

18h – 20h – Bombons e trufas (R$ 30)

Carreta de Beleza – Oficina SENAC

14h – 16h – Design de Sobrancelha (R$30)

18h – 20h – Técnicas de aplicação de henna (R$30)

Sábado 18/12

18h – Evanilson Vieira – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

18h15 – Parada “Um Sonho de Natal”

19h – Pedro Luan

20h30 – Júnior do Cavaco

Carreta de Gastronomia – Oficina SENAC

14h – 16h – Natal sem carne (R$ 30)

18h – 20h – Natal sem carbe (R$ 30)

Carreta de Beleza – Oficina SENAC

14h – 16h – Penteados express (R$ 30)

18h – 20h – Técnicas de maquiagem embelezadora (R$ 30)

Domingo 19/12

17h – Espetáculo do Circo Gold Star

18h – Rodrygo Besteti – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

18h15 – Parada “Um Sonho de Natal”

18h30 – Portal Hanna Belly Dança

19h – Casaca de Couro

20h30 – Torugo Teles

Além de toda a programação nas praças do Centro de Aracaju, o Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira), a Orla de Atalaia e a Orla Pôr do Sol também contam com uma decoração especial que encanta todos que passam por um desses locais, bem como algumas avenidas da cidade, que totalizam 15 milhões de pontos de luz na capital sergipana.

Foto: Marcelle Cristinne