Polícia Civil de Umbaúba e IML fazem exumação de corpo de jovem em Lagarto

A Delegacia de Umbaúba e o Instituto Médico Legal (IML) realizaram diligências com o objetivo de fazer a exumação do corpo de Indiane Fontes, 27 anos. A jovem possivelmente teria sido vítima de intoxicação pelo uso de medicamentos. O procedimento ocorreu na quinta-feira (16).

Segundo o delegado Gustavo Mendes, a Polícia Civil recebeu a informação de que a vítima teria vindo a óbito por intoxicação exógena, ou seja, por medicamentos ou algum tipo de veneno. “A priori, causou estranheza o sepultamento sem o devido encaminhamento ao IML, tampouco acionamento ao Ciosp sobre o fato”, acrescentou.

Diante disso, ainda no dia 15 de dezembro, após primeiras oitivas, foi apresentada ao Juízo da Comarca de Umbaúba a exumação do corpo da jovem com o intuito de identificar a causa da morte.

O IML atendeu o pedido e fez diligências ao cemitério no município de Lagarto, para realização do exame necroscópico da vítima. No local, após exumação, foram coletadas amostras que serão utilizadas para o exame pericial e, consequentemente, emissão do laudo cadavérico da jovem.

“Destacamos que o inquérito policial está em andamento com o fim de angariar elementos de autoria e materialidade de eventual prática criminosa, ainda em investigação”, pontuou o delegado Gustavo Mendes.

Fonte e foto SSP