Polícia Civil investiga maus-tratos com morte de cachorros em Nossa Senhora da Glória

A Polícia Civil informa que foi registrado um caso de maus-tratos com morte de animais no conjunto Arthur Dias, em Nossa Senhora da Glória. O caso ocorreu nessa quinta-feira, 16.

De acordo com as informações policiais, em um terreno da localidade vivia uma cadela que acabou sendo adotada pelos moradores.

A cadela teve alguns filhotes e por isso os moradores tinham colocado um colchão para os animais.

Já na tarde dessa quinta-feira, uma moradora local encontrou o terreno sem a vegetação e se aproximou para procurar os filhotes, mas encontrou apenas dois homens.

Segundo a comunicante, eles lhe disseram que os filhotes estavam mortos. Segundo o apurado, uma máquina da prefeitura foi ao local, os funcionários foram avisados da situação, mas o serviço de limpeza do terreno teve continuidade.

A Polícia Civil registrou a ocorrência e foi aberto um inquérito policial para apurar o caso e as responsabilizações criminais que possam vir a ser aplicadas no curso das investigações.

Prefeitura de Nossa Senhora da Glória

Em nota, a administração municipal disse lamentar profundamente a morte dos animais durante o serviço realizado pelo município. “Os servidores envolvidos na fatídica situação foram ouvidos pela Gestão Municipal e relataram se tratar de um acidente. Segundo os servidores, o local tinha uma alta vegetação e em nenhum momento foram alertados sobre a existência dos animais no local, que ao adentrarem com a máquina para recolher materiais que seriam utilizados para recuperação de estradas vicinais do município, houve deslizamento das pedras que ocasionaram a causa da morte dos animais”, diz.

Ainda segundo a nota, imediatamente os servidores suspenderam os serviços e buscaram a existência de outros animais no local, para remove-los. “A Prefeitura Municipal, repudia toda forma de violência contra animais, ao mesmo tempo em que reafirma o seu compromisso com o cuidado e a proteção aos mesmos, reafirma que oferecerá todo suporte necessário para a melhor condução das investigações pela Polícia Civil, e após a conclusão do inquérito tomar as providências cabíveis”, finaliza a gestão municipal.

Foto: pixabay

Fonte: SSP/SE