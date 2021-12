Prefeito Edvaldo entrega duas novas praças no bairro 17 de Março

O prefeito Edvaldo Nogueira entregou, na noite desta quinta-feira, 16, duas grandes praças à comunidade do bairro 17 de Março, zona Sul. Resultado de um investimento superior a R$ 1,3 milhão, as novas áreas de lazer e convivência são as primeiras obras concluídas com recursos do financiamento conquistado pela atual gestão junto ao Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID). Além disso, o prefeito assinou ordem de serviço para construção de mais duas praças no mesmo bairro. “Estamos trazendo mais qualidade de vida e sustentabilidade para esta região”, destacou.

Para Edvaldo, inaugurar obras no bairro 17 de Março tem um “significado muito especial”. “Este foi um bairro que eu projetei no primeiro mandato de prefeito, foi o bairro que iniciei do zero, é um bairro organizado, com toda a infraestrutura, com casas e apartamentos construídas em minhas gestões, escolas, uma unidade de saúde modelo, uma maternidade, avenidas largas e que agora recebe duas lindas praças. Ao mesmo tempo, já temos outros dois espaços de lazer em construção, que entregaremos nos próximos dias, e, hoje, autorizei o início das obras de mais duas praças. E não para por aí, pois, em breve, iniciaremos mais duas praças, totalizando oito espaços de lazer para esta comunidade que merece todo o nosso esforço e dedicação”, destacou.

Rodeado de crianças, Edvaldo reafirmou o seu compromisso com um futuro melhor para os aracajuanos. “É por cada uma dessas crianças que a gente trabalha incansavelmente, para dar oportunidades, para dar qualidade de vida, para dar futuro”, ressaltou.

As novas praças possuem infraestrutura completa, o que inclui pista de caminhada, ampla área de passeio, quadra de esporte em uma delas (com piso de alta resistência, alambrado, tela de proteção, arquibancadas, equipamentos para vôlei, basquete e futebol de salão e refletores), parque infantil, academia de ginástica ao ar livre, além de bancos, mesas de concreto com tabuleiros e extensa área verde, além de iluminação de LED. As duas áreas de lazer respeitam as normas de acessibilidade. Juntas, as praças ocupam mais de 10 mil metros quadrados.

A população do bairro 17 de Março compareceu, em grande número, às inaugurações. As mães e pais levaram seus filhos para desfrutarem dos novos espaços de lazer da comunidade. “Estou muito feliz, pois é uma praça muito bonita e que será muito utilizada por todos nós”, declarou a dona de casa Maria Prazeres Santos. Da mesma forma, a senhora Juliana Ferreira se disse muito satisfeita com o cuidado da Prefeitura com o bairro. “O 17 de Março tem recebido o olhar da Prefeitura, do prefeito Edvaldo. A gente vê as coisas acontecendo e essas novas praças mostram isso”, afirmou.

Novas praças

As duas novas praças, cujas autorizações para início das obras, também foram assinadas nesta quinta, receberão um investimento de R$ 2,6 milhões. Uma delas será erguida no bloco 1 do bairro e contará com uma área total de 6,2 mil metros quadrados, onde serão construídas uma pista de caminhada, área de passeio, quadra de esporte polivalente, academia de ginástica ao ar livre, parque infantil e pergolado. Na área verde serão plantadas 107 árvores.

Já a segunda praça será construída no bloco 2 do bairro e ocupará 4,4 mil metros quadrados. O espaço contará com pista de caminhada em concreto e área de passeio, academia ao ar livre, parque infantil e pergolado. Na área verde serão plantadas 194 árvores. A previsão é de que as duas obras sejam realizadas em 180 dias. Assim, o bairro 17 de Março chegará a seis praças construídas pela atual gestão, uma vez que outras duas áreas de lazer já estão com suas obras em execução.

“São praças completas, com área para criança, com área de ginástica, são praças com equipamentos de inclusão das pessoas com deficiência, além da quadra de esporte e das áreas verdes. São obras que provam o esforço cada vez maior da nossa gestão para oferecer espaços de lazer para todas comunidades de Aracaju”, ressaltou o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari Vargas.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga