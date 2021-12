Prefeitura de Barra dos Coqueiros realiza o II Pôr do Sol Cultural

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Governo e da Secretaria de Cultura, realiza neste sábado, 18, a II Edição do Pôr do Sol Cultural. Um evento que tem o intuito de promover o turismo e gerar renda para a população. A primeira edição aconteceu no dia 26 de novembro e foi um sucesso de público e de vendas para os comerciantes que disponibilizaram seus produtos durante o evento. Essa ação gerou renda para a população.

Esta edição terá o Cortejo para Oxúm, com a Banda Afoxé D’oxum, a partir das 15h, com concentração em frente ao Estádio João Cruz. De lá eles seguem até o estacionamento da Prefeitura Municipal onde os barracoqueirenses e turistas curtirão a apresentação do Grupo Awo Ara Gbigbé, do Xirê Nagô, da Banda Reação e da Banda André Novaes.

Os artistas que participam desta edição foram selecionados através do Edital Agentes Culturais – Ilha das Artes da Lei Aldir Blanc. O projeto Pôr do Sol tem como cenário o Rio Sergipe e o mais belo Pôr do Sol do Estado.

CORTEJO DE OXUM

O prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, sancionou em 3 de dezembro deste ano a Lei nº 1056/2021, que inclui no calendário cultural de Barra dos Coqueiros o “Cortejo de Oxum”. “Fica estabelecido que o Cortejo acontecerá anualmente e neste ano ele foi inserido no evento Pôr do Sol Cultural”, relata o prefeito.

