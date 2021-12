Prefeitura fiscalizará armazenamento vacinas aos finais de semana

A partir deste fim de semana, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizará fiscalizações nas câmaras frias instaladas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital sergipana. As equipes farão inspeções nos dias em que as UBSs não estão em funcionamento e a ação visa impedir a perda de doses de vacina por possíveis falhas no armazenamento.

“Iniciaremos as fiscalizações a partir desde sábado [18] e, por prazo indeterminado, atuaremos sempre aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. Caso seja detectado problema em algum equipamento durante essas incursões, os técnicos transferirão prontamente os imunobiológicos para a Rede de Frio. A ideia é reduzir ainda mais o percentual da perda dos estoques na capital, que sempre esteve abaixo do limite aceitável preconizado pelo Ministério da Saúde [MS]”, explica o coordenador de Imunização de Aracaju, Yuri Belchior.

A Secretaria Municipal da Saúde segue todas as orientações do Ministério da Saúde, o qual preconiza o índice de 10% como aceitável para perda operacional de doses. Mesmo assim, Aracaju não registrou esse índice de perda, desde o início da campanha de imunização contra a covid-19, em janeiro deste ano.

Após a regularização de envios de doses pelo MS, também não houve falta de vacinas para a população. Além disso, a partir de otimizações promovidas pelo Município nas distribuições e aplicações dos imunizantes, foi possível fazer sucessivas antecipações para as aplicações das vacinas Pfizer e AstraZeneca.

“Atuamos sempre para garantir a imunidade a todos os usuários residentes em Aracaju que procuraram vacinas, seja contra a covid ou outras doenças. Estamos vigilantes e continuaremos atuando para manter a excelência do trabalho do município”, enfatiza o coordenador.

Foto: Ascom SMS