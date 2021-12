Saúde de Aracaju monitora adolescentes vindos de Porto Seguro com sintomas gripais

A Secretaria da Saúde de Aracaju está monitorando um grupo de adolescentes que chegou de Porto Seguro. Os jovens fretaram voo, saindo de Aracaju, para final de semana no município baiano e alguns adolescentes apresentaram sintomas de síndromes gripais no retorno à capital sergipana.

Para o acompanhamento, a Secretaria solicitou dados dos passageiros à empresa responsável pelo passeio, assim que tomou conhecimento do fato, e iniciou contato com jovens e familiares. Uma equipe extra de testagem RT-PCR foi disponibilizada em um hospital municipal.

“Nosso objetivo é monitorar incidência de coronavírus e da nova variante da Influenza, H3N2, que já está em circulação em nossa cidade. É importante ressaltar que os cuidados sanitários devem continuar, como uso de máscara, higienização das mãos”, disse a secretária Waneska Barboza.

Com a confirmação do primeiro caso de variante do vírus da Influenza, a gestão municipal solicitou ao Estado e ao Ministério da Saúde o envio de mais doses do imunizante contra gripe.

H3N2

Nesta quinta-feira, 16, o Laboratório Central de Sergipe (Lacen) comunicou o primeiro caso de H3N2, variante do vírus influenza, em Aracaju. Trata-se de uma profissional médica.

Este ano, Aracaju recebeu 231.600 doses de vacina contra Influenza e todo o estoque foi utilizado durante a campanha de imunização, realizada de abril a outubro.

Testagens

A Secretaria Municipal da Saúde realiza testagens de síndrome gripal nos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva e por meio do programa TesteAju. Nesta sexta-feira, dia 17, o TesteAju será realizado na praça Dom José Tomaz, no bairro Siqueira Campos, das 8 às 11h30.

Foto assessoria