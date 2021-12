Sebrae e Tiradentes Innovation assinam termo de cooperação

Objetivo é fomentar surgimento de empreendimentos de base tecnológica no estado

O Sebrae e o Tiradentes Innovation Center assinaram um termo de cooperação para fomentar a geração de novos empreendimentos de base tecnológica no estado. Para isso serão desenvolvidas uma série de ações com o objetivo de ajudar os empreendedores a transformar suas ideias em modelos de negócios.

A parceria prevê que serão ofertados eventos de mercado, capacitações e consultorias para os empreendedores atendidos no Inovattion, além da realização de projetos com foco no estímulo à criatividade e inovação, sempre pensando no desenvolvimento do ecossistema de startups e pequenas empresas sergipanas.

“Com essa parceria queremos potencializar ações e projetos, democratizando o acesso das micro e pequenas empresas à inovação e favorecendo a aceleração de negócios inovadores. Esse é um passo importante que estamos dando para transformar o nosso estado em um importante polo de tecnologia nos próximos anos”, explica o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado.

O acordo terá a duração de doze meses, podendo ser prorrogado por igual período a critério das duas instituições. O termo de cooperação estabelece ainda o lançamento de editais, realização de missões técnicas, além de apoio técnico para a realização de cursos, pesquisas, eventos e produção de conteúdo por parte dos empreendedores.

“A ideia é transformar esse espaço em uma extensão do Sebrae, oferecendo ao público o apoio necessário para que eles consigam inovar em seus negócios. Aqui eles terão a oportunidade de contar com uma estrutura e uma equipe técnica preparada para orientá-los. Esperamos que daqui surjam projetos que impactem positivamente a nossa economia e o cenário da inovação sergipana”, ressalta o presidente do Tiradentes Innovation Center, Domingos Machado.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante