Secretaria de Estado da Saúde emite alerta sobre circulação do vírus Influenza A em Sergipe

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), emitiu nesta quinta-feira, 16, Alerta Epidemiológico às Secretarias Municipais de Saúde sobre a circulação do vírus Influenza A (H3N2), e recomendando medidas de prevenção à população.

Na última segunda-feira, 13, a SES foi notificada sobre o aumento de atendimentos de casos suspeitos no hospital do município de Itabaianinha. Foram enviadas para o Laboratório Central de Sergipe (Lacen) 12 amostras de swab nasal para a realização de RT-PCR para SARS-CoV-2, para o qual todas as amostras foram negativas. Das 12 amostras processadas foram detectados 5 casos de Influenza A H3N2, sendo 3 homens e 2 mulheres, com faixa etária de 19 a 54 anos. Além dos casos do município de Itabaianinha foi confirmado um caso em Aracaju. Todos os seis (6) casos tiveram sintomas gripais leves.

O Alerta Epidemiológico aponta a necessidade de intensificação das ações de vigilância dos casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), ocasionada pelo vírus Influenza fora do período de sazonalidade.

Em Sergipe, 825.200 doses da vacina Influenza, referentes ao público alvo, foram distribuídas durante a Campanha da Influenza em 2021, atingindo a cobertura vacinal de 74,6%.

Prevenção – A Secretaria de Estado da Saúde reforça a necessidade de adoção de medidas comprovadamente eficazes na redução de risco de adquirir ou transmitir doenças respiratórias, como o vírus da gripe: Lavar as mãos com água e sabão ou com álcool em gel; evitar aglomerações e ambientes fechados, procurando manter os ambientes ventilados; e o uso de máscara.

Fonte e foto SES