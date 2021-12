Secretaria de Estado do Turismo promove reunião sobre atualização do Mapa do Turismo

Integrar o Mapa do Turismo é o primeiro passo para que o município seja visto e tenha protagonismo, além de buscar uma melhor estrutura para seu destino

O setor do turismo foi um dos mais afetados durante a pandemia do novo coronavírus, mas à medida que a crise sanitária está sendo ultrapassada, o Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), está retomando as atividades do setor de forma gradativa. Assim, com o objetivo de tirar dúvidas dos municípios que já fazem parte ou querem integrar o Mapa do Turismo, foi realizada nesta quinta-feira (16), uma reunião online por meio do aplicativo Meet, com gestores e dirigentes municipais do turismo em Sergipe.

A reunião foi conduzida pela interlocutora do Programa de Regionalização do Turismo da Setur, Waleska Carvalho Sá, que explicou sobre a portaria do Ministério do Turismo publicada em novembro passado, que estabelece os critérios para adesão dos municípios ao mapa. Ela destacou a importância dos municípios definirem seus interlocutores para munirem o SISMapa, que é o Sistema de informações do Mapa do Turismo Brasileiro, com informações das suas cidades para atualização. “Os interlocutores de cada município devem estar atentos para atualização dos cadastros já existentes e inserção de novos cadastros. O prazo para cadastramento daqueles que querem renovar a participação no Mapa do Turismo ou integrar a iniciativa pela primeira vez encerra no dia 3 de janeiro de 2022”, salientou.

Participaram da reunião gestores e dirigentes municipais do turismo de: Aracaju, Aquidabã, Barra dos Coqueiros, Brejo Grande, Campo do Brito, Canindé de São Francisco, Carmópolis, Divina Pastora, Estância, Frei Paulo, Gararu, Indiaroba, Itaporanga D´Ajuda, Malhador, Maruim, Macambira, Monte Alegre, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Pirambu, Poço Redondo, Riachuelo, Rosário do Catete, São Cristóvão, Santa Luzia do Itanhi, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das Brotas e Telha.

Mapa do Turismo Brasileiro

Integrar o Mapa do Turismo é o primeiro passo para que o município seja visto e tenha protagonismo, além de buscar uma melhor estrutura para seu destino. Consiste num instrumento instituído no âmbito do Programa de Regionalização do Turismo, que orienta a atuação do Ministério do Turismo no desenvolvimento das políticas públicas. Ele que define a área – o recorte territorial – que deve ser trabalhada prioritariamente pelo Ministério. A partir de 2022, terá a validade de um ano, podendo de forma interativa ser atualizado durante o ano inteiro.