Seminário do SINDOMESTICO trata direito das trabalhadoras domésticas e luta por Creche

Por: Iracema Corso

‘Direito das (os) Trabalhadoras (es) Domésticas (os) e a luta por Creche’ é o tema do Seminário organizado na manhã do sábado, dia 18/12, pelo SINDOMESTICO (Sindicato dos Trabalhadores Domésticos), filiado à Central Única dos Trabalhadores.

A advogada Dra. Jinalania de Jesus Santos será a palestrante que vai abordar os direitos das trabalhadoras domésticas além de responder perguntas e tirar possíveis dúvidas do público presente, formado por trabalhadoras e trabalhadores domésticos.

Segundo as dirigentes do SINDOMESTICO, o desespero de não ter com quem deixar seus filhos para ir trabalhar é uma realidade cotidiana de muitas trabalhadoras domésticas de Sergipe. Por isso, além de abordar o direito das trabalhadoras domésticas, o sindicato também escolheu o tema da luta pelo direito à creche.

Todas as trabalhadoras domésticas estão convidadas a participar, a entrada é franca e não precisa fazer inscrição. O Seminário será realizado na sede da CUT/SE, localizada na rua porto da Folha, Nº 1038, bairro Getúlio Vargas, Aracaju.