Superintendente do Instituto Banese recebe Medalha

Concedido pelo Poder Judiciário do Estado de Sergipe, a Medalha é um reconhecimento a atuações de destaque pela valorização da cultura sergipana

O Poder Judiciário do Estado de Sergipe concedeu ao diretor superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda, a Medalha Armindo Guaraná. O reconhecimento aconteceu na tarde desta quinta (16), durante a sexta edição do Projeto Quinta Juriscultural, realizada no Auditório José Rollemberg Leite, no Palácio da Justiça Tobias Barreto. Destinada a autoridades públicas, civis, militares e servidores do Poder Judiciário, a Medalha reconhece atuações de destaque nas áreas da cultura, cidadania e preservação da memória.

Idealizador e gestor dos diversos projetos realizados pelo Instituto Banese, incluindo o Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, o superintendente Ezio Déda fala sobre mais esse reconhecimento pelo trabalho realizado em prol da cultura sergipana. “Para mim é uma honra receber essa comenda do Tribunal de Justiça de meu Estado. Uma Medalha cujo patrono é Armindo Guaraná, intelectual multidisciplinar que, além do exercício do Direito, desenvolveu estudos e publicações importantes e referenciais sobre nossa cultura, a exemplo do Dicionário Biobliográfico Sergipano. Ou seja, há quase um século Armindo já demonstrava a importância de pesquisar os aspectos de nossa identidade cultural – bandeira que faz parte de minha atuação à frente do Instituto Banese e do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda”, destaca Ezio.

Armindo Guaraná foi um sergipano de destaque, como diz o Presidente do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, Edson Ulisses de Melo. “O Tribunal de Justiça está encerrando suas atividades judiciárias com essa homenagem a um grande sergipano, que é Armindo Guaraná. Ele se notabilizou pela cultura e dedicação ao trabalho literário. Então, nada mais justo que resgatar o nome dessa figura emblemática e talentosa. Por isso, foram escolhidas pessoas do mesmo patamar de zelo pela cultura sergipana para serem contemplados com essa medalha”, afirma.

O Projeto Quinta Juriscultural foi criado pela Gestão 2021–2023, do desembargador Presidente Edson Ulisses de Melo. A proposta é valorizar as expressões culturais e artísticas de Sergipe nas suas mais variadas formas, música, artes plásticas, literatura, dança, fotografia, artesanato, folclore, valorizando a memória e arte de Sergipe e despertando no sergipano o orgulho por sua história, sua cultura e sua gente.

Com informações do Tribunal de Justiça de Sergipe

Por Ayalla Anjos