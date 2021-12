Tiradentes Innovation Center firma parceria com a SEAC

Centro de inovação do Grupo Tiradentes conta agora com a empresa administradora do Banese Card; as partes irão atuar conjuntamente em uma série de atividades

O Tiradentes Innovation Center (TIC), mantido pelo Grupo Tiradentes, anunciou nesta quinta-feira, 16, que contará com mais uma empresa em seu rol de parceiros: a SEAC (Sergipe Administradora de Cartões e Serviços S/A), responsável pelas marcas Banese Card e TKS. O patrocínio permitirá que a SEAC promova e participe de uma série de atividades, como eventos, encontros corporativos e projetos de inovação. A solenidade aconteceu na sede do Tiradentes Innovation Center, no Campus Unit Farolândia, em Aracaju (SE).

Na oportunidade, foram apresentados os históricos e os serviços prestados pelas duas empresas, respectivamente nas áreas de educação e finanças, e o que cada uma delas irá agregar à outra em decorrência desta parceria. “Hoje, a gente celebra nossa primeira parceria local, na qual uma empresa sergipana se associa ao Tiradentes Innovation Center para desenvolver não só a inovação e a criatividade dentro do Banese Card e da SEAC, mas principalmente para que ela participe do nosso ecossistema e venha a desenvolver junto conosco o empreendedorismo, a criatividade e a inovação aqui no Estado e aqui no Nordeste”, comemora o professor Domingos Machado, presidente do TIC.

Para o presidente da SEAC, Anderson Santana, a parceria com o Tiradentes Innovation Center atende ao plano estratégico de transformação digital da empresa, com o intuito de fomentar a inovação dentro do estado e em suas próprias estruturas. “São vários pilares necessários para entrar na era digital, e um dos principais é criar um ambiente de inovação e fomentá-la. A SEAC, enquanto empresa sergipana e nordestina tem agora como meta investir no fomento à inovação. Estamos abrindo as nossas portas e se conectando com o que há de melhor, e o que há de melhor em Sergipe, falando em hub de inovação, é o Tiradentes Innovation Center. A SEAC tem orgulho de dizer que é a primeira empresa sergipana a fazer essa parceria”, destacou.

A SEAC foi criada há 21 anos e administra a Banese Card, operadora de cartões de crédito para o Banco do Estado de Sergipe (Banese). Anderson considera que esta trajetória é fruto da inovação, ao permitir que a população sergipana fizesse compras a crédito em qualquer estabelecimento. “São várias histórias de inclusão financeira onde a valorização dessas pessoas aconteceu através de um cartão de crédito com o qual elas podiam comprar em qualquer estabelecimento. Isso é fruto da inovação, que gera novos produtos e gera nova economia. O centro disso tudo é o cliente. Então fomentar a inovação, além de entregar algo para o cliente final, incentiva os jovens empreendedores e nos conecta com o mundo acadêmico”, afirma o presidente da empresa.

Entre as atividades previstas, estão a realização de eventos e encontros corporativos, além da atuação conjunta em projetos de inovação. De acordo com Domingos, esse apoio vai consolidar a atuação do centro no desenvolvimento de startups e de novos negócios em Sergipe, permitindo que empreendedores e empresas parceiras compartilhem suas experiências bem-sucedidas no mercado.

“Na medida em que cada vez mais parceiros componham o Tiradentes Innovation Center, isso faz com que essa interatividade entre eles aumente, que a expertise desses profissionais ajude as novas startups a entenderem como é o mercado, como ele desenvolve, como aquilo que antes era só uma ideia pode se transformar numa solução de sucesso. Para isso, a gente precisa interagir, fazer network, trazer essa experiência que a prática trouxe para essas empresas de sucesso e fazer com que as startups nasçam com uma chance de sucesso muito maior”, diz o professor.

Novas parcerias

O Tiradentes Innovation Center foi criado pelo Grupo Tiradentes em outubro de 2019, com a missão de conectar pessoas e instituições para fomentar a cultura da criatividade, inovação e empreendedorismo, com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras, negócios e novas tecnologias que impactem a economia, a sociedade e o futuro da educação. O TIC conta com a parceria de outras sete empresas nacionais e internacionais: Santander Universidades, Google for Education, Cisco, Samsung, Tiradentes Institute, Teltec e Meta. A expectativa é de que a chegada da SEAC incentive outras empresas sergipanas e nordestinas a fazerem o mesmo.

“Quando o Tiradentes Innovation Center nasceu, foi com o propósito de contribuir para a melhoria da sociedade e do ecossistema local. Tendo parceiros como esse, já mostrando que empresas locais estão apostando também nessa proposta, é algo que nos deixa muito felizes. A gente acredita que isso com certeza vai dar uma visibilidade ainda maior para o Grupo Tiradentes e para o Tiradentes Innovation Center”, avalia o presidente do Grupo Tiradentes, professor Luciano Klima.

Asscom | Grupo Tiradentes