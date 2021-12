Último fim de semana que antecede o verão terá predominância de tempo nublado, diz CMT

O último final de semana que antecede a estação verão em Sergipe terá a predominância de tempo nublado nos oito territórios sergipanos, com a ocorrência de chuvas leves em apenas alguns deles e temperaturas que irão variar entre 21,1°C e 33ºC.

De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), a combinação dos escoamentos em médios e altos níveis favorece a intensa atividade convectiva, ocasionando as precipitações leves e a predominância de tempo nublado.

O céu encoberto, que vem desde a madrugada, terá continuidade durante toda a sexta-feira, 17, podendo ocorrer chuvas leves e rápidas no período da manhã e tarde nos Territórios Agreste Central, Centro Sul e Grande Aracaju. No litoral, as temperaturas variam entre 23,9°C e 30,4°C, enquanto no interior elas oscilam entre 21,1°C e 31,6°C.

Para o sábado, 18, o tempo nublado predomina durante todo o dia, com a ocorrência de chuvas leves durante a manhã no Agreste Central e Centro Sul e à tarde nos Territórios Centro Sul, Leste e Médio Sertão. Os termômetros registrarão mínimas em torno de 23,5°C e máximas de 30,3°C no litoral, e de 21,4°C e 30,5°C no interior.

Durante o domingo, 19, o tempo permanece nublado e parcialmente nublado nos oito territórios sergipanos. Caso ocorram precipitações, elas serão leves e passageiras. No entanto, as temperaturas estarão mais elevadas, variando entre 23,6°C e 30,3°C, no litoral e de 22°C e 33°C no interior.

Foto ASN