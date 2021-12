Vivace se apresentará no Mercado Milton Santos neste sábado

Neste sábado, 18, permissionários e consumidores do Mercado Municipal Milton Santos, localizado no conjunto Augusto Franco, serão agraciados com a apresentação do Grupo Vocal Vivace.

O espetáculo de canto, que será apresentado a partir das 9h, integra a programação natalina realizada pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), com os projetos do edital Coros Natalinos, financiados pela Lei Aldir Blanc.

De acordo com a Funcaju, o projeto foi pensando para contemplar os aracajuanos com coros originais do município e, especialmente, enriquecer ainda mais a programação natalina.

Realizada com o apoio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), a iniciativa também chega para presentear os comerciantes do mercado municipal, pela oferta contínua de um serviço de qualidade aos aracajuanos e um acolhimento especial aos visitantes e turistas.

Outras apresentações

No último sábado (11), comerciantes e frequentadores do mercado Maria Virgínia Leite Franco, na região central, puderam apreciar a primeira atração do projeto, que levou ao público um repertório de músicas essencialmente voltadas para a temática natalina, ressaltando a mensagem de paz e renovação.