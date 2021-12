Batalhão da Restauração expõe trabalhos dos residentes no Expo Verão

Começou nesta sexta-feira (17), na Praça de Eventos da Orla de Atalaia, e segue até o dia 26, o Expo Verão 2021. O Batalhão da Restauração também faz parte deste projeto e durante a feira serão comercializados trabalhos confeccionados feitos pelos residentes da instituição.

Durante o tratamento contra a dependência química diversos cursos são ofertados para os residentes. Alguns vão se destacando com os seus talentos e muitas artes acabam nascendo no período de estadia na instituição. Todo o valor que for arrecadado através da venda das peças será convertido para a manutenção da instituição.

Segundo o Capitão Samuel, a feira nada mais é do que uma vitrine da instituição. “ Os valores arrecadados serão simbólicos, o que queremos mesmo é alcançar vidas que possamos salvar”, pontua.

Fonte e foto assessoria