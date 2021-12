Coleta de lixo em começa a ser normalizado neste sábado

Após dias com a coleta de lixo interrompida, em virtude da suspensão das licenças ambientais de algumas empresas e, consequentemente, do fechamento dos aterros sanitários, o sistema de coleta em Nossa Senhora do Socorro começa a ser normalizado neste sábado, 18.

Desde o início da semana, a Procuradoria Geral do Município (PGM) e a Secretaria de Serviços Urbanos (SESURB) estavam em tratativa para a resolução do caso. 🗣 A procuradora geral, Vivianne Sobral, explicou que “houve uma decisão judicial suspendendo as licenças ambientais e umas delas foi a que tinha contrato com o município de Socorro”.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Antônio Paiva, o município negociou com a única empresa que, atualmente, tem licença de operação de aterro sanitário. “Não descansamos até que essa problemática fosse resolvida. Graças a Deus conseguimos negociar com a Estre e já está liberado a entrada dos veículos de coleta no município. Inclusive, máquinas já estão se deslocando para alguns conjuntos do município”, explicou. O secretário ainda disse que a situação foi tratada como prioridade pelo prefeito Padre Inaldo, uma vez que se trata de uma questão de saúde pública.

O secretário finaliza pedindo a compreensão de todos os socorrenses para o recolhimento gradativo do lixo, já que foi registrado um grande acúmulo durante a semana.

Foto redes sociais